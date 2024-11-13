Комбінований удар: РФ атакувала Україну "Шахедами", Х-101 та "Іскандерами", деталі (фото)

За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано в небі над Україною 96 засобів повітряного нападу. 47 ударних дронів локаційно втрачено, а ще 2 — полетіли в Росію та Білорусь.

13 листопада російські окупанти атакували мирні міста України різними видами озброєння і всього було виявлено 96 засобів повітряного нападу. У Повітряних силах розповіли детальніше про ворожий терор за останню добу.

У командуванні уточнили, що почалася атака ще у вівторок, о 15:00. ЗС РФ запустили по мирних містах ракети різних типів, керовані авіабомби, а також ударні дрони.

Загалом в українському повітряному просторі радіотехнічні війська виявили, без урахування КАБів, 96 засобів повітряного нападу, а саме:

2 зенітні керовані ракети С-300 з Курської по Сумській області;

2 крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря;

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області;

90 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотник невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 37-ми БпЛА противника в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській і Кіровоградській областях", — ідеться в повідомленні.

47 російських ударних дронів було локаційно втрачено в різних регіонах країни, продовжили в командуванні, а ще 2 вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі та Росії. На момент публікації українські захисники боролися з двома додатковими БПЛА, які перебували в повітрі.

Наслідки обстрілу 13 листопада: що відомо

У середу ЗС РФ вдарили по Києву та області ракетами і БПЛА. Це була перша подібна комбінована атака за останні 73 дні, повідомили в столичній міській військовій адміністрації.

Противник спрямував на столицю крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники різного виду. Повітряна тривога, яку оголосили о 06:30, тривала понад 2 години.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили о 06:30 через загрозу БПЛА зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київської області. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками", — йдеться в повідомленні.

Загалом вдалося знищити як ракети, так і до 10 дронів і в столиці обійшлося без наслідків.

Водночас у Київській області повітряна тривога тривала понад 8 годин і внаслідок падіння уламків перехоплених повітряних цілей було поранено 48-річного чоловіка, який дістав садна голови.

На Черкащині, як повідомив начальник обласної військової адміністрації, повітряна тривога тривала близько 9 годин поспіль і причиною тому комбінована атака росіян за допомогою БПЛА та ракет. У небі над регіоном попередньо вдалося знищити 6 безпілотників і обійшлося без наслідків.

Після опівночі ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Було пошкоджено об'єкти інфраструктури, а також постраждала 69-річна жінка.

ЗС РФ завдали вночі удару по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

У Кіровоградській області ніч і ранок видалися з великою тривогою, проте загалом у регіоні все спокійно, писав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Влада інших регіонів ніяк не коментувала ворожу атаку на момент публікації матеріалу.

Комбінована атака ЗС РФ: президент відреагував

Президент України Володимир Зеленський почав з того, що українська система протиповітряної оборони надала ефективну відповідь російському терору вранці середи, 13 листопада. Вдалося перехопити ворожі крилаті та балістичні ракети, що летіли на Київ, а також дрони.

Вкрай важливо, пише глава держави, що в українських сил є чим захищати країну від терору росіян, за що він подякував тим партнерам, які продовжують допомагати Києву в його боротьбі.

"Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ — це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО — це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада РФ масовано атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Вдруге за тиждень противник підняв у повітря стратегічну авіацію. Якщо 11 листопада росіяни здійснили фальш-атаку, імітуючи пуски крилатих ракет, то 13 листопада окупанти випустили в напрямку України кілька ракет. Також для масованого удару росіяни задіяли балістичне озброєння.