Комбинированный удар: РФ атаковала Украину "Шахедами", Х-101 и "Искандерами", детали (фото)

По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано в небе над Украиной 96 средств воздушного нападения. 47 ударных дронов локально потеряны, а еще 2 — улетели в Россию и Беларусь.

13 ноября российские оккупанты атаковали мирные города Украины разными видами вооружения и всего было обнаружено 96 средств воздушного нападения. В Воздушных силах рассказали детальнее о вражеском терроре за последние сутки.

В командовании уточнили, что началась атака еще во вторник, в 15:00. ВС РФ запустили по мирным городам ракеты разных типов, управляемые авиабомбы, а также ударные дроны.

Всего в украинском воздушном пространстве радиотехнические войска обнаружили, без учета КАБов, 96 средств воздушного нападения, а именно:

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской по Сумской области;

2 крылатые ракеты Х-101, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с района Каспийского моря;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;

90 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотник неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

"По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

47 российских ударных дронов были локально потеряны в разных регионах страны, продолжили в командовании, а еще 2 вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси и России. В момент публикации украинские защитники боролись с двумя дополнительными БПЛА, которые находились в воздухе.

Последствия обстрела 13 ноября: что известно

В среду ВС РФ ударили по Киеву и области ракетами и БПЛА. Это была первая подобная комбинированная атака за последние 73 дня, сообщили в столичной городской военной администрации.

Противник направил на столицу крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники разного вида. Воздушная тревога, которую объявили в 06:30, продолжалась более 2 часов.

"Воздушную тревогу в столице объявили в 06:30 из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками", — говорится в сообщении.

Всего удалось уничтожить как ракеты, так и до 10 дронов и в столице обошлось без последствий.

В то же время, в Киевской области воздушная тревога длилась более 8 часов и в результате падения обломков перехваченных воздушных целей был ранен 48-летний мужчина, который получил ссадины головы.

В Черкасской области, как сообщил начальник областной военной администрации, воздушная тревога длилась около 9 часов подряд и причиной тому комбинированная атака россиян с помощью БПЛА и ракет. В небе над регионом предварительно удалось уничтожить 6 беспилотников и обошлось без последствий.

После полуночи ВС РФ нанесли удар по Запорожью, как сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. Были повреждены объекты инфраструктуры, а также пострадала 69-летняя женщина.

ВС РФ нанесли ночью удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

В Кировоградской области ночь и утро выдались с большой тревогой, однако в целом в регионе все спокойно, писал начальник областной военной администрации Андрей Райкович.

Власти других регионов никак не комментировали вражескую атаку на момент публикации материала.

Комбинированная атака ВС РФ: президент отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский начал с того, что украинская система противовоздушной обороны предоставила эффективный ответ российскому террору утром среды, 13 ноября. Удалось перехватить вражеские крылатые и баллистические ракеты, летевшие на Киев, а также дроны.

Крайне важно, пишет глава государства, что у украинских сил есть чем защищать страну от террора россиян, за что он поблагодарил тех партнеров, которые продолжают помогать Киеву в его борьбе.

"Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ — это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО — это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 13 ноября РФ массированно атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Второй раз за неделю противник поднял в воздух стратегическую авиацию. Если 11 ноября россияне осуществили фальш-атаку, имитируя пуски крылатых ракет, то 13 ноября оккупанты выпустили в направлении Украины несколько ракет. Также для массированного удара россияне задействовали баллистическое вооружение.