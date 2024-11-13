Впервые за 73 дня: ВС РФ ударили по Киеву и области ракетами и БПЛА, последствия атаки (фото)

В КГВА рассказали, что для террора противник использовал крылатое и баллистическое вооружение, а также беспилотники разных типов. В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших, а в области произошел пожар и ранен гражданский.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и в этот раз от действий противника пострадал Киев. Это была первый подобный обстрел за 2 с половиной месяца, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Начальник администрации КГВА Сергей Попко рассказал, что ВС РФ нанесли по столице комбинированный ракетно-дроновый удар впервые за 73 дня. Для атаки использовалось различное вооружение, в частности:

крылатые ракеты воздушного базирования;

баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М;

беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

"Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БПЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области. Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар Вооруженных сил России по Киеву продолжался более 2 часов", — написал Сергей Попко.

В результате с помощью средств противовоздушной обороны украинские защитники уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также до 10 БПЛА. Предварительно обошлось без разрушений или пострадавших.

В Киеве также усложнилась ситуация с энергетикой, написали в КГВА. По указанию "Укрэнерго" в среду будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00. Это не будет касаться бытовых потребителей.

"Причины — дефицит в энергосистеме из-за предыдущих обстрелов РФ и снижение температуры. Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы!" — говорится в сообщении.

Киевская область: последствия атаки

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко также прокомментировал вражеский обстрел, который затронул регион. Воздушная тревога на момент написания поста длится больше 8 часов, РФ атакует с помощью ракет и беспилотников.

"К сожалению, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов ранен человек. Мужчина 48 лет получил ссадины головы, состояние удовлетворительное. Необходимая медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации отказался", — написал Руслан Кравченко.

Также на месте падения обломков произошло возгорание складского помещения. Пожар локализован, а бригада скорой помощи продолжает дежурство.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также поделились, что от действий противника пострадал один человек в Киевской области. В Броварском районе, где возник пожар, было уничтожено целое здание.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что РФ массированно атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Второй раз за неделю противник поднял в воздух стратегическую авиацию. Если 11 ноября россияне осуществили фальш-атаку, имитируя пуски крылатых ракет, то 13 ноября оккупанты выпустили в направлении Украины несколько ракет. Также для массированного удара россияне задействовали баллистическое вооружение.

12 ноября сообщалось, что в Кривом Роге из-под завалов достали тела трех детей и матери, которые погибли в результате ракетного удара по городу. Выжить удалось только отцу, а самому младшему ребенку было около двух месяцев.