Выжил только отец: в Кривом Роге из-под завалов достали тела трех детей и матери (фото)

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, утром на месте трагедии были найдены тела трех жертв ракетного удара ВС РФ, все они — дети. Перед этим спасатели нашли их мать.

Российские оккупанты 11 ноября атаковали жилой дом в Кривом Роге, в результат чего погибла семья практически в полном составе. Спасатели достали тела троих детей. Об этом написал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежденным оказалось пятиэтажное здание, в котором разрушены квартиры с первого по последний этаж. Вечером понедельника из-под завалов достали тело женщины, которая стала первой погибшей после утренней атаки на город.

Утром вторника, как написали в ОВА, достали тела двух детей, а спустя несколько минут стало известно об еще одном теле — третьего малыша, которому не было даже года.

"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года… Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена", — написал Сергей Лысак.

Местное медиа "Свої Кривий Ріг" писало, что погибшую мать звали Елена Кулик. Вместе с ней погибли и дети, которые находились в момент атаки ВС РФ дома — 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна.

В сети также появилась фотография отца детей и мужа Елены, который стал единственным членом семьи, которому удалось выжить.

Максим стал единственным членом семьи, который выжил в Кривом Роге Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге. В результате погибли люди, а еще десятки получили ранения. Сотрудники ГСЧС оперативно приступили к спасательным работам.