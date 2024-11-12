Вижив тільки батько: у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла трьох дітей і матері (фото)

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вранці на місці трагедії було знайдено тіла трьох жертв ракетного удару ЗС РФ, усі вони — діти. Перед цим рятувальники знайшли їхню матір.

Російські окупанти 11 листопада атакували житловий будинок у Кривому Розі, внаслідок чого загинула сім'я практично в повному складі. Рятувальники дістали тіла трьох дітей. Про це написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкодженою виявилася п'ятиповерхова будівля, в якій зруйновано квартири з першого до останнього поверху. Увечері понеділка з-під завалів дістали тіло жінки, яка стала першою загиблою після ранкової атаки на місто.

Уранці вівторка, як написали в ОВА, дістали тіла двох дітей, а за кілька хвилин стало відомо про ще одне тіло — третього малюка, якому не було навіть року.

"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року... Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили чотирьох людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальну операцію завершено", — написав Сергій Лисак.

Місцеве медіа "Свої Кривий Ріг" писало, що загиблу матір звали Олена Кулик. Разом із нею загинули й діти, які перебували на момент атаки ЗС РФ удома — 10-річний Кирило, 2-річний Демид і 2-місячна Уляна.

У мережі також з'явилася фотографія батька дітей і чоловіка Олени, що став єдиним членом сім'ї, якому вдалося вижити.

Максим став єдиним членом сім'ї, який вижив у Кривому Розі Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ вдарили ракетою по житловому будинку в Кривому Розі. У результаті загинули люди, а ще десятки — дістали поранення. Співробітники ДСНС оперативно розпочали рятувальні роботи.