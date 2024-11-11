У Кривому Розі росіяни влучили ракетою в п'ятиповерхівку: постраждали діти

Пострадавшей 10-летней девочке оказали помощь на месте, 11-летний мальчик госпитализирован с травмами средней тяжести. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Утром 11 ноября Россия атаковала ракетой Кривой Рог в Днепропетровской области, попав в многоэтажку. На момент публикации материала было известно о 8 пострадавших, из них двое — дети. Госпитализировали 3 пострадавших, 11-летнего мальчика — в состоянии средней тяжести, написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В пятиэтажном жилом доме в Кривом Роге вражеская ракета разрушила квартиры от первого до верхнего этажа.

По состоянию на 11:34 было известно, что травмы получили 8 жителей дома, среди них — двое детей, сообщал председатель Днепропетровской ОГА. На месте оказали медицинскую помощь 10-летней девочке, 11-летнего мальчика с травмами средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Также в состоянии средней тяжести госпитализировали двух женщин 58 и 75 лет.

Об ударе по многоэтажке также сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Высокоточные" тв*рюки прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция", — написал председатель совета обороны.

В администрации отметили, что на месте удара работают спасатели, медики и коммунальные службы. Под завалами еще могут быть люди.

Перед тем в 10:17 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и в 10:19 — о ракете в направлении Кривого Рога.

Напомним, утром 9 ноября россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать. Борта совершили пусковые маневры, однако они были имитационными или тренировочными, ракет в воздушном пространстве Украины не фиксировалось. В ряде регионов под угрозой массированной атаки ввели превентивные отключения света.

Отметим также, Фокус 8 ноября выяснил, когда ждать массированного обстрела от России и сколько ракет накопил враг. Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предполагал, что РФ накапливают вооруженные ресурсы для массированной атаки на украинские энергетические объекты, которые планирует осуществить, когда в Украину придут морозы.