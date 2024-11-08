РФ готовится к массированному обстрелу: когда ожидать и сколько ракет накопил враг

РФ продолжает терроризировать украинские города большим количеством БПЛА, КАБ и различными видами ракет, однако более двух месяцев не использовала крылатые ракеты Х-101. Фокус выяснил, почему во время атак враг приостановил применение крылатых ракет и когда стоит ожидать массированный обстрел.

В ночь с 7 на 8 ноября ВС РФ атаковали мирные города Украины. По информации Воздушных сил, для ударов враг применил баллистическую ракету типа "Искандер-М", четыре управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69, 92 ударных дрона типа "Шахед" и беспилотники неустановленного типа. Кроме этого, российская тактическая авиация ударила управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской области.

В Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях украинской противовоздушной обороной было уничтожено:

четыре КАР Х-59/69;

62 дрона.

Еще 26 дронов локально потеряны в разных регионах.

Стоит отметить, что Россия уже более чем два месяца не применяла по Украине крылатые ракеты Х-101. При этом за это время стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили сотни тренировочных вылетов. Однако, наращивание атак БПЛА и применение управляемых авиационных ракет — может стать началом массированных ракетных атак и возможно возвращение крылатых ракет в ближайшее время.

РФ накапливает крылатые ракеты: когда возможен массированный обстрел

По словам военного эксперта и майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, ВС РФ готовятся к массированной атаке, когда немного похолодает, а потому сейчас не применяют крылатые ракеты во время атак по мирным городам Украины.

"Россияне планируют делать массированную атаку на наши энергетические структуры всеми средствами поражения — баллистическими, крылатыми, беспилотными, всем, что только смогут использовать", — сказал Фокусу Гетьман.

Он отметил, что противник не скрывает своих планов по разрушению энергетики, чтобы зимой украинцам не было, как обогреваться.

"Мы не можем сказать точно, когда они планируют, но мы увидим, потому что любые такие массированные налеты готовятся, и для этого нужно не менее недели. Нельзя сегодня подготовить массированную атаку на завтра", — отметил майор.

Военный аналитик Павел Нарожный отметил, что сейчас Россия атакует Украину большим количеством "Шахедов", тогда как крылатые ракеты как производила, так и продолжает это делать.

"Каких-либо факторов, которые могли остановить производство крылатых ракет, пока не существует. Там используется огромное количество западных компонентов, но эти компоненты россияне получают через третьи страны, серый импорт", — сказал Фокусу Нарожный.

Аналитик также считает, что враг сейчас накапливает ракеты на период морозов, пикового потребления электроэнергии, чтобы тогда начать масштабные обстрелы. РФ может наносить комбинированные удары с использованием "Шахедов", крылатых и баллистических ракет. Тогда как сейчас задачи российской армии — истощить украинские Воздушные силы.

Тактика массированных обстрелов РФ изменилась?

Гетьман рассказал, что ранее ВС РФ массированно атаковали всю территорию Украины — условно на десять объектов использовали по десять ракет. Тогда как, по его мнению, сейчас россияне выберут два-три объекта и будут применять по 30-50 ракет на каждый. Гетьман отметил, что противник убежден, что это более целесообразный вариант, поскольку он понимает, что часть ракет будет уничтожена, а части удастся прорваться.

Он сообщил, что РФ не меняет тактику обстрелов, ведь все это давно прописано.

"Они просто выбирают такой или такой вариант. А не то, что они что-то придумывают, чего не было раньше. Эти все планы воздушных атак, их варианты прописаны еще очень давно. Ничего нового не делается", — пояснил он.

Нарожный отметил, что россияне не могут придумать новую тактику обстрелов. Вместо этого стоит ожидать несколько волн с ударами по разным направлениям.

Готова ли украинская ПВО к массированным российским атакам

Павел Нарожный рассказал, что ни одна страна в мире не может производить ракеты для ПВО с такой скоростью, чтобы иметь возможность перекрыть производство российских крылатых ракет. Эти воздушные средства можно сбивать, в частности, с помощью авиации, ЗРК и ПЗРК, но этого не хватает. Он считает, что ВС РФ будут делать массированный обстрел за обстрелом, пытаясь пробить украинскую систему ПВО.

По словам Алексея Гетьмана, украинская ПВО готовится к вражеским массированным атакам. Также Киев пытается договориться с партнерами, ведь нужно больше ракет, средств противовоздушной обороны. Он отметил, что с крылатыми ракетами проще бороться, чем с баллистикой. Однако это не означает, что все воздушные средства удастся уничтожить, что-то прилетит. Более того, враг совершенствует ракеты.

По мнению майора, за эти месяцы враг мог накопить около 300 различных ракет — Х-101, "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры" и тому подобное. Тогда как Нарожный добавил, что Россия производит примерно две крылатые ракеты в сутки и около десяти баллистических в месяц.

Напомним, 29 октября и.о. главы "Укрэнерго" Алексеев Брехт сообщил о подготовке к нескольким возможным сценариям прохождения зимы. По его словам, эта зима может быть одной из самых сложных за последние три года.

7 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что РФ точечно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру "Шахедами", чтобы экономить ракеты. Он отметил, что это более дешевый вариант ведения войны.