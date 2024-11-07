Россия точечно атакует Украину "Шахедами": в СНБО объяснили причину

Темпы ракетного производства не позволяют Кремлю вести интенсивные боевые действия с применением этого типа вооружения, поэтому ударные БПЛА более дешевый инструмент для нанесения ударов. Из-за сегодняшнего ночного обстрела, в частности, в Житомирской области уже ввели аварийные отключения света.

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Россия шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в Украине, чтобы экономить ракеты. Это более дешевый вариант ведения войны, чем использование ракет. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он добавил, что темпы производства ракет не позволяют РФ вести интенсивную войну с их постоянным использованием. Россия накапливает их на аэродромах стратегической авиации.

"Шахеды — это более дешевый инструмент, хотя эффективность этих БПЛА скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям (процент их эффективности едва переваливает 10%)", — подчеркнул руководитель ЦПИ.

Кстати, в некоторых регионах Украины введены аварийные отключения в связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру. В частности, об отсутствии света сообщили в "Житомироблэнерго".

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все службы заняты устранением повреждений.

Добавим, что в ночь с 6 на 7 ноября российские ВС атаковали Киев ударными беспилотниками типа "шахед". В результате атаки в столице возникли пожары и были повреждены жилые дома. Обломки российских дронов упали в четырех районах столицы: Печерском, Голосеевском, Соломенском, Оболонском.

Первые инциденты произошли в Голосеевском районе около 2 часов ночи 7 ноября. Было зафиксировано повреждение квартиры в жилом доме, также загорелись гаражи, есть повреждения на расположенном рядом СТО, в домах выбило окна.

Впоследствии стало известно, что в Соломенском районе обломки "Шахеда" упали на жилой дом, нежилое помещение и на территорию больницы. Кроме этого, в многоэтажке в Печерском районе произошел пожар.