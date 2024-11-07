Росія точково атакує Україну "Шахедами": в РНБО пояснили причину

Темпи ракетного виробництва не дозволяють Кремлю вести інтенсивні бойові дії із застосуванням цього типу озброєння, тому ударні БПЛА більш дешевий інструмент для завдавання ударів. Через сьогоднішній нічний обстріл, зокрема, у Житомирській області вже запровадили аварійні відключення світла.

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Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в Україні, щоб економити ракети. Це більш дешевий варіант ведення війни, ніж використання ракет. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він додав, що темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. Росія накопичує їх на аеродромах стратегічної авіації.

"Шахеди — це більш дешевий інструмент, хоча ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях (відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%)", — наголосив керівник ЦПД.

До речі, в деяких регіонах України введені аварійні відключення у зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, про відсутність світла повідомили в "Житомиробленерго".

"В зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що всі служби зайняті усуненням пошкоджень.

Додамо, що у ніч з 6 на 7 листопада російські ЗС атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед". Внаслідок атаки у столиці виникли пожежі та були пошкоджені житлові будинки. Уламки російських дронів упали в чотирьох районах столиці: Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Оболонському.

Перші інциденти стались у Голосіївському районі близько 2 годині ночі 7 листопада. Було зафіксовано пошкодження квартири в житловому будинку, також загорілись гаражі, є пошкодження на розташованому поруч СТО, в будинках вибило вікна.

Згодом стало відомо, що у Солом'янському районі уламки "Шахеда" упали на житловий будинок, нежитлове приміщення та на територію лікарні. Окрім цього, у багатоповерхівці в Печерському районі сталася пожежа.