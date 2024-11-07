Київ атакували "шахеди": уламки пошкодили житлові будинки та спричинили пожежі, деталі

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, уламки БпЛА пошкодили вікна в деяких квартирах житлового будинку. Також горить СТО.

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У ніч з 6 на 7 листопада російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого у столиці виникли пожежі та були пошкоджені житлові будинки. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Голосіївському р-ні, за попередніми даними є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що пожежі на місці події немає, проте у цьому ж районі зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу та сусіднього СТО.

Цю інформацію підтвердив також міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею пошкоджені вікна в деяких квартирах житлового будинку. Звернень до медиків наразі не надходило. У місці поруч, де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО", — написав Кличко.

Зазначимо, що перед падінням уламків В КМВА попереджали про те, що над Києвом літають кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада ЗС РФ запустили по Україні дві основні групи дронів-камікадзе "шахед".

5 листопада РФ атакувала Запоріжжя, внаслідок чого виникло багато жертв та постраждалих.