Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали тело первой погибшей

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, под завалами пятиэтажки могут находиться трое детей.

В результате попадания российской ракеты в пятиэтажный жилой дом в Кривом Роге погибла по меньшей мере одна женщина, тело которой достали из-под завалов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины. Это первая погибшая из-за утренней атаки на город", — написал Лысак.

Он также отметил, что под завалами до сих пор могут находиться еще трое детей.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Утром 11 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Один из снарядов попал в пятиэтажку, в результате чего были разрушены квартиры с первого по последний этаж.

По состоянию на 16:52 11 ноября было известно о 14 пострадавших в результате вражеской атаки.

Сейчас сотрудники спасательных служб продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, в ночь на 11 ноября 2024 года россияне атаковали девять областей Украины.

11 ноября сообщалось, что ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать украинские города.