Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіло першої загиблої

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під завалами п'ятиповерхівки можуть перебувати троє дітей.

Внаслідок влучання російської ракети у п'ятиповерховий житловий будинок у Кривому Розі загинула щонайменше одна жінка, тіло якої дістали з-під завалів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто", — написав Лисак.

Він також наголосив, що під завалами досі можуть перебувати ще троє дітей.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Вранці 11 листопада російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, внаслідок чого було зруйновано квартири з першого по останній поверх.

Станом на 16:52 11 листопада було відомо про 14 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Наразі співробітники рятувальних служб продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада 2024 року росіяни атакували дев'ять областей України.

11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати українські міста.