Росіяни ракетами та "Шахедами" атакували дев'ять областей України: є жертви (фото, відео)

Для ударів противник застосував дві керовані авіаційні ракети та понад 70 ударних дронів-камікадзе. Вже вранці ЗС РФ здійснили фальш-атаку, під час якої у повітря злітали бомбардувальники Ту-95МС та винищувач МіГ-31К.

У ніч на 11 листопада 2024 року росіяни атакували дев'ять областей України. Дві ракети вдалось збити, як і частину безпілотників. Три російські БПЛа вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Фокус зібрав, що відомо про нічну атаку країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що росіяни почали атаку ще з 20:00 10 листопада. Запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із ТОТ Запорізької області, також запустили 74 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Повітряні Сили ЗС України про збиті цілі Фото: Повітряні сили України

Станом на 09:30 11 листопада підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України.

Про можливі влучання на території Полтавщини, Житомирщини та Черкащини наразі інформації немає.

Миколаївська область

Унаслідок нічної атаки російськими дронами на Миколаїв 11 листопада загинули п'ятеро людей, включно з чотирма мешканцями приватного будинку.

Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада Фото: ДСНС

Також одна жінка зазнала поранення і була госпіталізована. Про це повідомили голова Миколаївської ОДА Віталій Кім і мер міста Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв. На жаль, дві людини вбито… Поранено 45-річну жінку, її госпіталізовано", — повідомив Кім. Пізніше він уточнив, що кількість загиблих зросла до чотирьох, а вранці стало відомо про п'яту жертву.

"Один приватний будинок зруйновано, кілька пошкоджено, зокрема багатоповерхівку. Знищено два легкових автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від тепло- та газопостачання", — додав голова ОВА.

Запорізька область

В Запоріжжі відомо вже про 22 постраждалих через авіаудари вночі 11 листопада. Серед поранених — п’ятеро дітей. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що загинув 71-річний чоловік.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч на 11 листопада Фото: ДСНС

Серед постраждалих — 4-річний хлопчик, який разом із батьком опинився під завалами. Чоловік зміг сам вибратися з-під руїн, його сина деблокували рятувальники.

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч на 11 листопада

Федоров нагадав, що впродовж доби окупанти завдали 356 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Дніпропетровська область

Увечері, 10 листопада, близько 21:30 у Дніпрі пролунав потужний вибух. Незадовго Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Дніпра та Павлограда. Працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога лунала з 20:59 до 22:33. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. У інших громадах Дніпропетровської області ніч пройшла без обстрілів.

Чернігівська область

На Чернігівщині уламки ворожого "Шахеда" впали на околиці одного із сіл та пошкодили декілька будинків. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, який нагадав, що росіяни атакували область весь минулий тиждень.

Шахед впав на Чернігівщині Фото: Чернігівська ОВА

"Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За минулий тиждень 66 обстрілів. У 29 населених пунктах пролунало 157 вибухів. Дедалі частіше росіяни завдають авіаударів. 19 — така цифра лише за минулий тиждень", — зазначив він.

Сумська область

Як поінформували в Силах оборони, в ніч та вранці 11 листопада окупаційні війська РФ здійснили 13 обстрілів населених пунктів кількох громад Сумщини, скинувши на них 13 снарядів різного типу, зокрема 11 керованих авіабомб.

Під ударом авіації росіян перебували Юнаківська громада (4 вибухи КАБ), Березовська громада (3 вибухи КАБ), Глухівська громада (3 вибухи КАБ) та Хотінська громада (1 вибух КАБ).

Наразі вже відомо про пошкодження авіабомбами нежитлового приміщення у Глухівській громаді.

Київська область та Київ

Вночі сили ППО знешкодили до 10 "Шахедів" в районі столиці. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 6 годин

"Біля третьої години ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли і носії ракет "Кинджал" Міг-31К. Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися", — повідомив Попко. За його словами протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов'язана із атакою ударних БпЛА збройних сил РФ. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників", — зазначив глава КМВА. За його словами, у столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався.

Знімком із бомбосховища поділився високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель, який заявив, що під час візиту до Києва розпочав ранок понеділка, 11 листопада, в укритті.

Жозеп Боррель у укритті

"Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару", — написав він у X (Twitter).

Боррель зауважив, що це щоденна реальність для українського народу з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати українські міста. За даними командування, вранці також було зафіксовано злети винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через загрозу масованого удару в деяких українських регіонах превентивно впровадили аварійні відключення світла.