Уперше за 73 дні: ЗС РФ вдарили по Києву та області ракетами і БПЛА, наслідки атаки (фото)

У КМВА розповіли, що для терору противник використовував крилате й балістичне озброєння, а також безпілотники різних типів. У Києві минулося без руйнувань і постраждалих, а в області сталася пожежа та поранено цивільного.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України — цього разу від дій противника постраждав Київ. Це був перший такий обстріл за 2 з половиною місяці, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Начальник адміністрації КМВА Сергій Попко розповів, що ЗС РФ завдали по столиці комбінованого ракетно-дронового удару вперше за 73 дні. Для атаки використовувалося різне озброєння, зокрема:

крилаті ракети повітряного базування;

балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М;

безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БПЛА зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети вже прямували у бік Київської області. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар Збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години", — написав Сергій Попко.

У результаті за допомогою засобів протиповітряної оборони українські захисники знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до 10 БПЛА. Попередньо обійшлося без руйнувань чи постраждалих.

У Києві також ускладнилася ситуація з енергетикою, написали в КМВА. За вказівкою "Укренерго" в середу будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00. Це не стосуватиметься побутових споживачів.

"Причини — дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ і зниження температури. Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики!" — йдеться у повідомленні.

Київська область: наслідки атаки

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко також прокоментував ворожий обстріл, який зачепив регіон. Повітряна тривога на момент написання посту триває понад 8 годин, а РФ атакує за допомогою ракет і безпілотників.

"На жаль, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранено людину. Чоловік 48 років дістав садна голови, стан задовільний. Необхідну медичну допомогу було надано на місці. Від госпіталізації відмовився", — написав Руслан Кравченко.

Також на місці падіння уламків сталося займання складського приміщення. Пожежу локалізовано, а бригада швидкої допомоги продовжує чергування.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також поділилися, що від дій противника постраждала одна людина в Київській області. У Броварському районі, де виникла пожежа, було знищено цілу будівлю.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що РФ масовано атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Вдруге за тиждень противник підняв у повітря стратегічну авіацію. Якщо 11 листопада росіяни здійснили фальш-атаку, імітуючи пуски крилатих ракет, то 13 листопада окупанти випустили в напрямку України кілька ракет. Також для масованого удару росіяни задіяли балістичне озброєння.

12 листопада повідомлялося, що у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла трьох дітей і матері, які загинули внаслідок ракетного удару по місту. Вижити вдалося тільки батькові, а наймолодшій дитині було близько двох місяців.