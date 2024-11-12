110 беспилотников, ракеты и КАБы: РФ осуществила массированный удар по Украине, есть раненые (фото)

Вражеские "Шахеды" сбивали в десяти областях Украины. Два беспилотника перелетели границу в направлении Беларуси, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 12 ноября россияне атаковали управляемыми ракетами и авиабомбами Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, а также запустили по Украине 110 ударных БПЛА. Украинские силы ПВО сбили 46 беспилотников, 60 были локально потеряны, сообщили Воздушные силы ВСУ.

С 21:00 11 ноября до утра 12 ноября враг атаковал Харьков зенитной управляемой ракетой С-300 с Белгородщины. Две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 россияне запустили по Черниговской области из Курской, еще две управляемые авиабомбы — по Сумщине и Харьковщине.

Разные регионы Украины атаковали 110 ударных беспилотников из Курска, Приморско-Ахтарска и Брянска. По состоянию на 11:00 12 ноября в Воздушных силах подтвердили, что сбили 46 вражеских БпЛА в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. Еще 60 дронов, по словам военных, были локально потеряны на территории Украины, а два российских беспилотника пересекли границу в направлении Беларуси.

Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии 46 российских БпЛА этой ночью Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночная атака РФ на Киев обошлась без жертв

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в Киеве тревога из-за атаки БпЛА в ночь на 12 ноября длилась 9 часов. По его словам, все вражеские цели уничтожили силы ПВО в области. Обломки сбитых беспилотников повредили 10 частных домов и гаражное помещение в одном из населенных пунктов Киевщины, также задело одну машину, заборы и побило дорогу. В нескольких домах выбило окна, двери и повредило крыши.

"Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют", — отчитался Руслан Кравченко.

РФ атаковала Харьков ракетами

Городской голова Харькова Игорь Терехов 11 ноября сообщал, что около 22:00 РФ ударила баллистическими ракетами по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова. В Холодногорском районе попали в магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий. Информации о пострадавших на момент публикации материала не поступало.

Вражеские БпЛА сбивали в Черкасской области

В Черкасской области украинские силы ПВО уничтожили ночью 12 вражеских БпЛА, написал утром 12 ноября руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"В одном случае из-за падения вражеской цели загорелась сухая трава. В другом — взрывной волной повреждены окна предприятия. Самое главное — обошлось без пострадавших", — отметил руководитель администрации.

РФ ударила авиацией по Запорожью

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров ночью предупреждал об угрозе применения врагом КАБов и беспилотников. В 6:19 руководитель областной администрации сообщил, что россияне ударили авиацией по жилым домам в Запорожском и Васильевском районах. В одной из многоэтажек в Степногорске заблокировало двух человек, их высвободили спасатели.

"К счастью, помощь медиков не понадобилась", — отметил Иван Федоров.

Также в результате удара по Васильевскому району были ранены 30-летний мужчина и 71-летняя женщина, сообщил руководитель ОВА. В общем оккупанты в течение суток нанесли 432 удара различным вооружением по Запорожской области.

На Запорожье авиация РФ ударила по многоэтажке Фото: Иван Федоров Разрушения в степногорской многоэтажке после авиаудара РФ Фото: Иван Федоров

БпЛА атаковали Днепропетровскую область

На Днепровщине ночью 12 ноября также работала ПВО. БпЛА врага ударили по Каменскому району и Никополю, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, пострадавших среди жителей нет.

"Какой ущерб нанес агрессор, уточняется. На утро оккупанты попали по Никополю. Применили дроны-камикадзе. Повреждены админздание и СТО", — написал Сергей Лысак.

Россия обстреляла Сумскую область КАБами

В Сумской областной военной администрации рассказали, что в ночь на 12 ноября россияне ударили двумя БпЛА типа "Герань-2" по Николаевской и Ахтырской громадах. Также в Сумской области зафиксировали 6 взрывов КАБов — в Краснопольской громаде управляемые авиабомбы повредили 5 частных домов.

Николаевская область: ночью работала ПВО

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в Николаевской области в ночь на 12 ноября вели работу силы ПВО, детали пообещал предоставить позже.

"В ночь на 12 ноября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали — позже. В общем, на территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано", — написал Виталий Ким.

В остальных регионах деталей о ночной атаке 12 ноября не сообщали.

Напомним, утром 11 ноября Воздушные силы Украины сообщали, что РФ подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 и истребители МиГ-31К. Самолеты совершили пусковые маневры, но массированной атаки не произошло, ракет в воздушном пространстве Украины не зафиксировали. Из-за угрозы удара в ряде регионов ввели превентивные отключения электроэнергии.

Почти 150 дронов по Украине Россия запустила в ночь на 10 ноября. В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что удалось уничтожить 62 беспилотника, локально потеряли еще 67. Больше всего во время атаки пострадала Одесса.