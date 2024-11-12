110 безпілотників, ракети та КАБи: РФ здійснила масований удар по Україні, є поранені (фото)

Ворожі "Шахеди" збивали в десяти областях України. Два безпілотники перелетіли кордон в напрямку Білорусі, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 12 листопада росіяни атакували керованими ракетами й авіабомбами Харківську, Сумську та Чернігівську області, а також запустили по Україні 110 ударних БпЛА. Українські сили ППО збили 46 безпілотників, 60 було локаційно втрачено, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З 21:00 11 листопада до ранку 12 листопада ворог атакував Харків зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородщини. Дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 росіяни запустили по Чернігівські області з Курської, ще дві керовані авіабомби — по Сумщині та Харківщині.

Різні регіони України атакували 110 ударних безпілотників з Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська. Станом на 11:00 12 листопада у Повітряних силах підтвердили, що збили 46 ворожих БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Іще 60 дронів, за словами військових, було локаційно втрачено на території України, а два російських безпілотники перетнули кордон в напрямку Білорусі.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття 46 російських БпЛА цієї ночі Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака РФ на Київ обійшлася без жертв

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що в Києві тривога через атаку БпЛА в ніч на 12 листопада тривала 9 годин. За його словами, всі ворожі цілі знищили сили ППО в області. Уламки збитих безпілотників пошкодили 10 приватних будинків та гаражне приміщення в одному з населених пунктів Київщини, також зачепило одну автівку, паркани та побило дорогу. У кількох будинках вибило вікна, двері та пошкодило дахи.

"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні", — відзвітував Руслан Кравченко.

РФ атакувала Харків ракетами

Міський голова Харкова Ігор Терехов 11 листопада повідомляв, що близько 22:00 РФ вдарила балістичними ракетами по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. У Холодногірському районі влучили в магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств. Інформації про постраждалих на момент публікації матеріалу не надходило.

Ворожі БпЛА збивали на Черкащині

У Черкаській області українські сили ППО знищили вночі 12 ворожих БпЛА, написав уранці 12 листопада керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"В одному випадку через падіння ворожої цілі зайнялась суха трава. В іншому — вибуховою хвилею пошкоджено вікна підприємства. Найголовніше — минулось без потерпілих", — зазначив керівник адміністрації.

РФ вдарила авіацією по Запоріжжю

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров вночі попереджав про загрозу застосування ворогом КАБів і безпілотників. О 6:19 керівник обласної адміністрації повідомив, що росіяни вдарили авіацією по житлових будинках у Запорізькому та Василівському районах. В одній з багатоповерхівок в Степногірську заблокувало двох людей, їх вивільнили рятувальники.

"На щастя, допомога медиків не знадобилася", — зазначив Іван Федоров.

Також внаслідок удару по Василівському району біли поранені 30-річний чоловік і 71-річна жінка, повідомив керівник ОВА. Загалом окупанти протягом доби завдали 432 удари різним озброєнням по Запорізькі області.

На Запоріжжі авіація РФ вдарила по багатоповерхівці Фото: Іван Федоров Руйнування у степногірській багатоповерхівці після авіаудару РФ Фото: Іван Федоров

БпЛА атакували Дніпропетровську область

На Дніпровщині вночі 12 листопада також працювала ППО. БпЛА ворога вдарили по Кам'янському району та Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, постраждалих серед мешканців немає.

"Яких збитків завдав агресор, уточнюється. На ранок окупанти поцілили по Нікополю. Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО", — написав Сергій Лисак.

Росія обстріляла Сумську область КАБами

В Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що в ніч на 12 листопада росіяни вдарили двома БпЛА типу "Герань-2" по Миколаївській та Охтирській громадах. Також у Сумській області зафіксували 6 вибухів КАБів — у Краснопільській громаді керовані авіабомби пошкодили 5 приватних будинків.

Миколаївська область: вночі працювала ППО

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в Миколаївській області в ніч на 12 листопада вели роботу сили ППО, деталі пообіцяв надати пізніше.

"У ніч на 12 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі — згодом. Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", — написав Віталій Кім.

В решті регіонів деталей про нічну атаку 12 листопада не повідомляли.

Нагадаємо, вранці 11 листопада Повітряні сили України повідомляли, що РФ підняла в повітря бомбардувальники Ту-95 та винищувачі МіГ-31К. Літаки здійснили пускові маневри, але масованої атаки не відбулося, ракет у повітряному просторі України не зафіксували. Через загрозу удару в низці регіонів запровадили превентивні відключення електроенергії.

Майже 150 дронів по Україні Росія запустила в ніч на 10 листопада. В пресслужбі Повітряних сил повідомили, що вдалося знищити 62 безпілотники, локаційно втратили ще 67. Найбільше під час атаки постраждала Одеса.