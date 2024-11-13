Британські війська можуть відправити в Україну, якщо Київ втратить підтримку США, — Джонсон (відео)
За словами колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, наслідки можливої поразки України відчуватимуться в Тихоокеанському регіоні, Південнокитайському морі. Але насамперед постраждають країни Балтії, Грузія.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попереджає, що британські війська можуть бути відправлені в Україну, якщо Київ залишиться без підтримки США. Про це пише GB News.
Поразка України призведе до "ще більшої загрози на наших кордонах, кордонах європейського континенту, де б демократії не стикалися з Росією", сказав Джонсон.
"Це будуть країни Балтії, Грузія, наслідки поразки України будуть відчуватися в Тихоокеанському регіоні, Південнокитайському морі. Хочу сказати, що причина, через яку ми підтримуємо Україну, в тому, що в іншому разі наша колективна безпека страждатиме", — зазначив він.
За його словами, рішення США, Великої Британії та інших союзників підтримати Україну було "розумною інвестицією" для захисту колективної безпеки.
Якщо Росія відновиться через припинення підтримки Києва, безпека "погіршиться", зазначив він, додавши, що Великій Британії тоді доведеться заплатити відправленням британських військ для захисту України.
"Відновившись, Росія загрожуватиме всім частинам Європи, і нам тоді доведеться заплатити — відправленням британських військ, щоб допомогти захистити Україну. У наших союзників і друзів у Литві, Латвії та Естонії вже є деяка кількість [деякий контингент військ], але доведеться відправляти набагато більше", — додав він.
Журналіст відповів: якщо буде досягнута якась угода з територіальними поступками, то в Україні все одно буде досить велика буферна зона.
Під час інтерв'ю Джонсон також зазначив, що у Трампа "багато різних голосів у вухах" щодо України, включно з деякими республіканцями, які "обрали хибну лінію щодо України" і навіть частково "захоплюються" Володимиром Путіним.
"У них якесь дивне ставлення до Путіна, як у фанбоїв... це крипово, це безумство <...> загалом є група республіканців, яка пішла хибною дорогою щодо України та Росії", — сказав Джонсон, додавши, що Трамп слухає деяких із таких політиків, які, можливо, з'являлися в його шоу.
До згаданої категорії діячів Джонсон відніс і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Трамп зробив вагомий внесок у битву за Київ
Водночас він відзначив попередню підтримку України з боку обраного президента США.
"З іншого боку, це все той самий Трамп, який зробив величезний внесок у майбутнє України. Він схвалив постачання протитанкової зброї Javelin, яка запускається з плеча. Якби Трамп цього не зробив, битва за Київ могла б бути зовсім іншою", — сказав Джонсон.
Нагадаємо, що автори видання Forbes підрахували, якою зброєю найчастіше уражають російську техніку, і дійшли висновку, що дорогі ПТРК Javelin — кожна ракета по 250 000 доларів — переоцінені. Оскільки більшість танків РФ знищуються на значно більшій відстані.
Також повідомлялося про те, чого чекати Україні від "флоридських яструбів" Трампа: Рубіо, Волтца і Маска.