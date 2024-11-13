Британські війська можуть відправити в Україну, якщо Київ втратить підтримку США, — Джонсон (відео)

За словами колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, наслідки можливої поразки України відчуватимуться в Тихоокеанському регіоні, Південнокитайському морі. Але насамперед постраждають країни Балтії, Грузія.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попереджає, що британські війська можуть бути відправлені в Україну, якщо Київ залишиться без підтримки США. Про це пише GB News.

Поразка України призведе до "ще більшої загрози на наших кордонах, кордонах європейського континенту, де б демократії не стикалися з Росією", сказав Джонсон.

"Це будуть країни Балтії, Грузія, наслідки поразки України будуть відчуватися в Тихоокеанському регіоні, Південнокитайському морі. Хочу сказати, що причина, через яку ми підтримуємо Україну, в тому, що в іншому разі наша колективна безпека страждатиме", — зазначив він.

За його словами, рішення США, Великої Британії та інших союзників підтримати Україну було "розумною інвестицією" для захисту колективної безпеки.

Джонсон — про Україну, дивитися з 2:14

Якщо Росія відновиться через припинення підтримки Києва, безпека "погіршиться", зазначив він, додавши, що Великій Британії тоді доведеться заплатити відправленням британських військ для захисту України.

"Відновившись, Росія загрожуватиме всім частинам Європи, і нам тоді доведеться заплатити — відправленням британських військ, щоб допомогти захистити Україну. У наших союзників і друзів у Литві, Латвії та Естонії вже є деяка кількість [деякий контингент військ], але доведеться відправляти набагато більше", — додав він.

Журналіст відповів: якщо буде досягнута якась угода з територіальними поступками, то в Україні все одно буде досить велика буферна зона.

Під час інтерв'ю Джонсон також зазначив, що у Трампа "багато різних голосів у вухах" щодо України, включно з деякими республіканцями, які "обрали хибну лінію щодо України" і навіть частково "захоплюються" Володимиром Путіним.

"У них якесь дивне ставлення до Путіна, як у фанбоїв... це крипово, це безумство <...> загалом є група республіканців, яка пішла хибною дорогою щодо України та Росії", — сказав Джонсон, додавши, що Трамп слухає деяких із таких політиків, які, можливо, з'являлися в його шоу.

До згаданої категорії діячів Джонсон відніс і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Трамп зробив вагомий внесок у битву за Київ

Водночас він відзначив попередню підтримку України з боку обраного президента США.

"З іншого боку, це все той самий Трамп, який зробив величезний внесок у майбутнє України. Він схвалив постачання протитанкової зброї Javelin, яка запускається з плеча. Якби Трамп цього не зробив, битва за Київ могла б бути зовсім іншою", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, що автори видання Forbes підрахували, якою зброєю найчастіше уражають російську техніку, і дійшли висновку, що дорогі ПТРК Javelin — кожна ракета по 250 000 доларів — переоцінені. Оскільки більшість танків РФ знищуються на значно більшій відстані.

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