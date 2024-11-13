Британские войска могут отправить в Украину, если Киев потеряет поддержку США, — Джонсон (видео)

По словам бывшего премьер-министр Великобритании, последствия возможного поражения Украины будут ощущаться в Тихоокеанском регионе, Южно-китайском море. Но в первую очередь пострадают страны Балтии, Грузия.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупреждает, что британские войска могут быть отправлены на Украину, если Киев останется без поддержки США. Об этом пишет GB News.

Поражение Украины приведет к "еще большей угрозе на наших границах, границах европейского континента, где бы демократии ни сталкивались с Россией", сказал Джонсон.

"Это будут страны Балтии, Грузия, последствия поражения Украины будут ощущаться в Тихоокеанском регионе, Южно-китайском море. Хочу сказать, что причина, по которой мы поддерживаем Украину, в том, что в противном случае наша коллективная безопасность будет страдать", — отметил он.

По его словам, решение США, Великобритании и других союзников поддержать Украину было "разумной инвестицией" для защиты коллективной безопасности.

Джонсон — об Украине, смотреть с 2:14

Если Россия восстановится из-за прекращения поддержки Киева, безопасность "ухудшится", отметил он, добавив, что Великобритании тогда придется заплатить отправкой британских войск для защиты Украины.

"Восстановившись, Россия будет угрожать всем частям Европы, и нам тогда придется заплатить — отправкой британских войск, чтобы помочь защитить Украину. У наших союзников и друзей в Литве, Латвии и Эстонии уже есть некоторое количество [некоторый контингент войск], но придется отправлять намного больше", — добавил он.

Журналист в ответ парировал: если будет достигнуто какое-то соглашение с территориальными уступками, то в Украине все равно будет достаточно большая буферная зона.

Во время интервью Джонсон также отметил, что у Трампа "много разных голосов в ушах" по поводу Украины, включая некоторых республиканцев, которые "выбрали неверную линию относительно Украины" и даже отчасти "восторгаются" Владимиром Путиным.

"У них какое-то странное отношение к Путину, как у фанбоев… это крипово, это безумие <…> в общем, есть группа республиканцев, которая пошла неверной дорогой в отношении Украины и России", — сказал Джонсон, добавив, что Трамп слушает некоторых из таких политиков, которые, возможно, появлялись в его шоу.

К упомянутой категории деятелей Джонсон отнес и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Трамп внес весомый вклад в битву за Киев

Вместе с тем он отметил предыдущую поддержку Украины со стороны избранного президента США.

"С другой стороны, это все тот же Трамп, который внес огромный вклад в будущее Украины. Он одобрил поставки противотанкового оружия Javelin, которое запускается с плеча. Если бы Трамп этого не сделал, битва за Киев могла бы быть совершенно другой", — сказал Джонсон.

Напомним, что авторы издания Forbes подсчитали, каким оружием чаще всего поражается российская техника, и пришли к выводу о том, что дорогостоящие ПТРК Javelin — каждая ракета по 250 000 долларов — переоценены. Так как большинство танков РФ уничтожаются на значительно дальнем расстоянии.

Также сообщалось о том, чего ждать Украине от "флоридских ястребов" Трампа: Рубио, Волтца и Маска.