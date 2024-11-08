Javelin переоценен: большинство танков РФ уничтожаются на значительно дальнем расстоянии, — Forbes

По данным Пентагона, по состоянию на октябрь, США поставили Украине более 10 000 Javelin, а также 9 000 более старых управляемых ракет TOW. По словам журналистов, у Украины порядка 45 000 управляемых ракет.

Война закрепила за противотанковой ракетой Javelin репутацию чудо-оружия, этот символ помощи США превратился в мем — "Святая Джавелина". Но на самом деле количество пораженной техники этим ПТРК намного ниже, чем предполагает его репутация. Об этом пишет Forbes.

Война в Украине израсходовала почти половину существующих запасов США, к тому же это чрезвычайно дорогие боеприпасы, стоимость одной ракеты Javelin — 200 348 долларов.

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Несомненно, система FGM-148 Javelin стала одной из звезд войны в Украине, наряду с британским NLAW и ракетой Stugpa-P украинской разработки. ПТРК Javelin доказал свою способность уничтожить любой российский танк.

Но это не означает, что высокоточные ракеты — это гарантия: "один выстрел — одно поражение".

Javelin был принят на вооружение армией США в 1996 году и стал инженерной вехой. Достаточно маленький, чтобы его мог переносить один солдат, но способный поражать броню на расстоянии более трех км.

По данным Lockheed Martin, точность Javelin достигает 94%. То есть нажатие на курок практически гарантирует попадание. Согласно первоначальным сообщениям из Украины и по сообщениям одного американского чиновника, 300 ракет Javelin уничтожили 280 российских транспортных средств (93%).

В чем проблема

По данным Пентагона, по состоянию на октябрь США поставили Украине более 10 000 Javelin, а также 9 000 более старых управляемых ракет TOW. Великобритания поставила более 12 000 ПТРК, у Украины также было около 7 000 управляемых противотанковых ракет "Стунга" и несколько тысяч Cobra и Kombat. За время воны могли также выпустить еще 3 000 "Стунг". В общей сложности, это порядка 45 000 управляемых ракет.

Проект Oryx, который регистрирует каждое визуально подтвержденное уничтожение в войне, зафиксировал около 8000 уничтоженных российских бронемашин, а также более 2000 захваченных и 1000 брошенных. Вероятно, уничтоженных было больше.

Если суммировать уничтоженные и брошенные машины, получится, что 45 000 ракет поразили 9000 единиц бронетехники, таким образом процент уничтоженных составил бы 20%. Но реальная цифра будет намного ниже, отмечают журналисты.

ПТРК не были главными средствами поражения. В отчете RUSI за первы год войны преуменьшалась их значимость.

"Несмотря на известность противотанкового управляемого оружия, Украина притупила попытку России захватить Киев благодаря массированному огню двух артиллерийских бригад", — говорилось в публикации.

В дальнейшем FPV-дроны стали основными истребителями танков. Текущие оценки показывают, что 65% или более потерь бронетехники наносят именно FPV и другие небольшие беспилотники, а не управляемые ракеты.

Многие другие системы также уничтожают российскую бронетехнику: противотанковые мины и тяжелые беспилотники-бомбардировщики "Баба Яга". Транспортные средства, поврежденные минами, обычно добиваются более мелкими беспилотниками, сбрасывающими гранаты в открытые люки.

Это же касается и артиллерии, в особенности такого управляемого оружия, как BONUS.

155-мм артиллерийский снаряд выбрасывает два самонаводящихся суббоеприпаса над целевой областью.

Есть также крупные дроны-камикадзе. США поставили около 4000 Phoenix Ghost, большинство из которых — с противотанковыми боеголовками.

В начале вторжения представители ОП сообщили Defence Express, что 580 таких единиц — это примерно 350 уничтоженных целей в ближнем тылу.

Пентагон также поставил более 120 000 неуправляемых противотанковых средств, неуправляемых установок типа Bazooka.

Не стоит забывать, что танки Abrams, Leopard и Challenger или собственные бронетанковые силы Украины также участвовали в боевых действиях, уничтожая российские машины.

Было бы излишне оптимистично утверждать, что треть российских бронемашин уничтожили управляемые боеприпасы. То есть процент успешных выстрелов близок к 7%, или "12 выстрелов — одно убийство".

Большая часть российской бронетехники теперь уничтожается на гораздо большем расстоянии, чем это может сделать Javelin. Javelin был разработан более 30 лет назад, современная техника предлагает больше возможностей по гораздо более доступной ценой. FPV стоимостью около 500 долларов могут подбить танк на расстоянии более 16 км, тогда как максимальная дальность Javelin составляет менее 5 км. Оператору Javelin нужно видеть цель, чтобы захватить ракету, FPV можно запустить в зону предполагаемых целей. У дронов ниже полезная нагрузка, это означает, что для уничтожения цели понадобится несколько FPV, но за такую ​​цену это возможно.

Javelin в сочетании и небольшими барражирующими боеприпасами дают больший эффект, чем одни только Javelin, отмечают авторы публикации.

Напомним, что в РФ работают над модернизацией БМП-3М. Данная бронемашина разрабатывалась как ответ российских войск на западные образцы, такие как Bradley и Marder.

Также сообщалось, что линкор USS Texas остался без дома. После ремонта легендарный корабль XX века готов был вернуться на причал в Сан-Хасинто, но стоянка из-за трудностей больше не действует.