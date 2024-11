60 миллионов долларов на ветер? Линкор USS Texas остался без дома

После капитального ремонта легендарный корабль XX века готов был вернуться на причал в Сан-Хасинто, однако стоянка из-за логистических и финансовых трудностей больше не действует.

Судьба USS Texas (BB-35), прославленного линкора, участвовавшего в обеих мировых войнах, выглядит туманно. Несмотря на недавний капитальный ремонт стоимостью 60 миллионов долларов, у него нет постоянного дома.

Фокус перевел статью аналитика по национальной безопасности National Interest Брэндона Дж. Вайхерта об участи уникального американского линкора эпохи Второй мировой USS Texas.

Бывший причал линкора в районе Сан-Хасинто больше не действует, а такие варианты, как Сивулф-Парк и Корпус-Кристи, были исключены из-за логистических и финансовых трудностей.

Галвестон, где был отремонтирован линкор, также хочет убрать корабль, ссылаясь на то, что он заслоняет виды с набережной. Как уникальное произведение военно-морской истории, USS Texas заслуживает постоянного дома, соответствующего его роли в наследии США.

Сирота на своей земле: печальная судьба USS Texas. Вторая мировая война, давно закончилась, но один из ее самых знаковых линкоров, USS Texas (BB-35), до сих пор продолжает самую важную кампанию в своей долгой и богатой истории. Этот легендарный стальной зверь борется за то, чтобы обрести постоянный дом.

После капитального ремонта великого корабля стоимостью 60 миллионов долларов и 300 тысяч человеко-часов USS Texas готов вернуться домой, чтобы явить себя толпам любопытных зрителей, жаждущих лучше понять роль этого военного корабля в нашей национальной истории, но ему не дают вернуться на бывший причал в Сан-Хасинто.

Питер Сучиу объяснил на этом сайте, что "бюрократические и финансовые проблемы препятствуют его возвращению" в Сан-Хасинто. Сучиу также утверждает, что "предложения о перемещении корабля в Сивулф-Парк или Корпус-Кристи были отклонены из-за проблем с логистикой и финансированием".

Его нынешнее временное пристанище – город Галвестон, где проводились масштабные ремонтные работы, – хочет, чтобы легендарный военный корабль покинул его причал.

Американский линкор Texas Фото: Pinterest

Таким образом, одно из величайших воплощений военно-морской мощи США двадцатого века бесцельно плавает в дружественных, но неопределенных, водах все более амбивалентного Техаса – штата, а не корабля.

История

USS Texas – уникальный корабль. Конечно, есть еще несколько подобных линкоров, таких как USS North Carolina. Но Texas – единственный в своем роде.

Например, USS Texas – единственный линкор, участвовавший в обеих мировых войнах, которые определили двадцатый век и сформировали то бурное столетие, в котором мы живем сегодня.

Texas был спущен на воду в 1912 году, в тот же год, когда затонул "Титаник", и всего за два года до начала Великой войны.

Американский линкор Texas периода Второй мировой Фото: Архивное фото

Жертва яппи и местных активистов

Яппи, живущие в приморских районах Галвестона, штат Техас, хотят, чтобы линкор исчез. Если первоначальные планы по размещению "Техаса" в порту Галвестона будут реализованы, то многочисленные местные предприятия останутся без вида на набережную. Рестораны не хотят, чтобы их вид на воду загораживали мачты и серые бочки "Техаса".

Это довольно постыдно.

Именно этот линкор сыграл свою роль в обеспечении тех самых свобод, которые нынешние владельцы бизнеса хотят использовать, чтобы лишить USS Texas дома.

Кстати, музей линкора в Галвестоне, возможно, лишит вас некоторых видов на набережную, но это с лихвой компенсируется доходами, получаемыми городом. Тот факт, что Texas получил спасительный ремонт стоимостью 60 миллионов долларов, доказывает, что этот великий корабль должен жить и быть доступным для всего мира. Но владельцы бизнесов в Галвестоне смотрят на это иначе.

Какие еще варианты?

Сивулф-Парк и Корпус-Кристи тоже остаются в стороне, хотя в обоих городах находятся впечатляющие военно-морские музеи. В первом случае перемещение "Техаса" туда нецелесообразно, поскольку ассоциации, управляющей музеем Texas, придется раскошелиться, чтобы не пришлось выкапывать канал для перемещения туда линкора.

В случае с последним городом, Корпус-Кристи, чиновники штата выступают против перемещения корабля, хотя он был бы пришвартован рядом с другой иконой Второй мировой войны – авианосцем класса Essex USS Lexington (CV-16).

Это смертный грех, что такой великий памятник американской истории, как USS Texas, не может найти себе пристанище. Но такова реальность. Вариант с Корпус-Кристи кажется мне наиболее разумным. Будем надеяться, что чиновники увидят в этом новые возможности и переведут военный корабль туда навсегда.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.