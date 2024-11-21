ВС РФ оккупировали Дальнее и повесили там триколор: детали от DeepState и Сил обороны (карты)

Военный "Мучной" предупредил, что план оккупантов грозит полным окружением. По его словам, враг ведет бои за центр Курахово и пытается добраться через реку в Успеновку.

ВС РФ оккупировали село Дальнее в Донецкой области. Об этом 21 ноября сообщили в DeepState.

"Динамика боев за село, к сожалению, последние дни была не в нашу пользу", — объяснили аналитики.

Отмечается, что российские оккупанты уже обозначили населенный пункт своими флагами, их фиксируют "во всех уголках" Дальнего. Также враг усиливает давление на посадки, размещенные к северу и к югу от села, продолжая продвигаться в направлении села Успеновка.

Российские оккупанты в селе Дальнее Фото: DeepState

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" также заявил, что ВС РФ "смогли дожать" Дальнее и установили триколор в западной его части. По его словам, враг уже физически перерезал трассу Успеновка-Курахово.

"Также противник занял посадку южнее села, тем самым они расширяют постепенно зону контроля и горловина становится еще уже", — отметил военный.

Он рассказал, что оккупанты занимают южный берег реки в районе Успеновки и уже попытались ее форсировать для захвата населенного пункта. "Мучной" подчеркнул, что если врагу удастся реализовать свой план, "физически это будет уже котел".

В самом Курахово идут бои за центральную часть города, ВС РФ бьют в район автостанции и рынка южнее элеватора.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: DeepState

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 говорится, что российские войска совершили 21 атаку на Кураховском направлении. Бои происходили в районе Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

"Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Продолжаются бои. Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку", — добавило командование.

Об оккупации Дальнего в публикации не упоминается.

Напомним, аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что ВС РФ почти подошли к стадиону "Авангард" в центре Часового Яра. В ОТГ "Луганск" эту информацию опровергли.

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