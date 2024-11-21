Замедление, но не прекращение: аналитик высказался о влиянии погоды на активность ВС РФ

При плохих погодных условиях действительно есть проблемы с использованием БПЛА, говорит обозреватель Денис Попович. В то же время, пехота не испытывает трудностей и продолжает штурмы.

Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта, даже при неблагоприятных погодных условиях. При этом в некоторых случаях активность действительно может снизиться. Деталями поделился военный обозреватель Денис Попович в эфире "Украинского радио".

По его словам, погода одинаковая для обеих сторон на фронте. Соответственно, если погода влияет на российских оккупантов, то и на украинских защитников тоже. Во-вторых, действительно могут возникать некоторые проблемы

"Когда плохая погода (туман, плохая видимость и т. д.), то сложнее может быть использовать дроны. И когда погода такая как сейчас, первый снег, то земля разбухнет и будет труднее использовать бронированную технику. Она будет вязнуть и меньше возможности ее использования, прежде всего в полях. Но пехота будет действовать. Насколько эффективно, это уже отдельный вопрос", — заявил Денис Попович.

Снижение интенсивности боевых действия на линии фронта может действительно произойти, продолжает военный обозреватель, однако не стоит ожидать полное прекращение из-за плохой погоды. Пехота продолжит действовать.

"В определенной степени может быть снижение интенсивности работы авиации, поскольку плохая погода. Если коротко, то погода влияет разным образом, но на полную остановку боевых действий рассчитывать не стоит", — заявил Денис Попович.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что ВС РФ под Покровском массово используют пехоту вместо бронетехники. По словам военнослужащего 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", враг практически прекратил применять бронетехнику. Используется пехота при поддержке FPV-дронов.