ЗС РФ окупували Дальнє та повісили там триколор: деталі від DeepState і Сил оборони (карти)

Військовий "Мучной" попередив, що план окупантів загрожує повним оточенням. З його слів, ворог веде бої за центр Курахового та намагається дістатися через річку в Успенівку.

ЗС РФ окупували село Дальнє у Донецькій області. Про це 21 листопада повідомили у DeepState.

"Динаміка боїв за село, на жаль, останніми днями була не на нашу користь", — пояснили аналітики.

Зазначається, що російські окупанти вже позначили населений пункт своїми прапорами, їх фіксують "в усіх куточках" Дальнього. Також ворог посилює тиск на посадки, розміщені на північ і на південь від села, продовжуючи просуватись у напрямку села Успенівка.

Російські окупанти в селі Дальнє Фото: DeepState

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" також заявив, що ЗС РФ "змогли дотиснути" Дальнє і встановили триколор у західній його частині. З його слів, ворог вже фізично перерізав трасу Успенівка — Курахове.

"Також противник зайняв посадку південніше від села, так вони розширюють поступово зону контролю і горловина стає ще вужчою", — зауважив військовий.

Він розповів, що окупанти займають південний берег річки в районі Успенівки й уже спробували її форсувати для захоплення населеного пункту. "Мучной" підкреслив, що якщо ворогу вдасться реалізувати свій план, "фізично це буде вже котел".

У самому Кураховому точаться бої за центральну частину міста, ЗС РФ б’ють в район автостанції та ринку, південніше від елеватора.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: DeepState

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 йдеться про те, що російські війська здійснили 21 атаку на Курахівському напрямку. Бої відбувались в районі Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

"Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Тривають бої. Ворог скинув сім авіабомб на Андріївку", — додало командування.

Про окупацію Дальнього у публікації не згадується.

Нагадаємо, аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що ЗС РФ майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі Часового Яру. В ОТУ "Луганськ" цю інформацію спростували.

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