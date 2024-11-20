Ворог оточує ЗСУ в Кураховому: що відбувається на фронті та чи відходитимуть бійці з міста

На Донбасі тривають запеклі бої, окупанти тиснуть на Курахове. За словами військових експертів, майже 70% міста оточене й українським військовим доведеться виходити найближчими тижнями.

У районі Курахового на Донбасі спостерігається складна ситуація. Бої в місті доходять до центральних районів, зауважив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Бої в Кураховому де-інде доходять до центральних районів міста, частково п*дарів вдається відкидати звідти, але вони починають нові накати; елеватор в місті зайнятий противником", — сказав боєць.

Він зауважив, що противник підійшов ближче до лінії Успенівка — Катеринівка, відбуваються штурми піхотою та технікою.

За словами українського військовослужбовця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", нині на Курахівському напрямку відбуваються важкі механізовані штурми.

Він уточнив, що до механізованих штурмів було залучено близько 15 одиниць техніки й декілька взводів піхоти.

"Техніку знищували не тільки FPV, до цієї справи долучилася піхота з протитанковими засобами, розрахунок "Джавелін" та "Леопард", також добре відпрацювали протитанкові загородження. Піхоту хлопці утилізують скидами та FPV. Наразі на цьому напрямку ворог активний і продовжує роботу за допомогою ББМ з десантом", — пояснив військовий.

Боєць 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной" зазначив, що на півночі в районі Берестків складна ситуація. Сили оборони ще тримають західну частину, але, на його думку, можуть її втратити.

"Далі за цим селом пагорб та Старі Терни, які вже перестали мати стратегічне значення з урахуванням пробілу в самому Кураховому, де п*дари зайняли район елеватора, а трохи згодом зайняли вже перші висотні забудови та ринок", — пояснив "Мучной".

Він наголосив, що на півдні з боку Трудового росіяни вийшли до річки, ще трохи залишилося до Успенівки. Ба більше, ворогу вдалося вийти до Єлизаветівки та до хутора Веселий Гай. Так всі шляхи відходу повністю перебувають під вогневим контролем ворога.

"Як з цієї кишки вибиратися? Ніяк, тільки під обстрілами та вірити, що виживеш!" — додав він.

РФ оточує ЗСУ в Кураховому: що відбувається у місті

Експрацівник СБУ та військовий експерт Іван Ступак розповів Фокусу, що в Кураховому ворог оточує українських бійців.

"На жаль, велика ймовірність, що там (у Кураховому, — ред.) довелося нам залишатися в тижнях, не в місяцях. Місто оточене більше, ніж на 60%. Навіть більше, радше за все, під 70 вже", — сказав Ступак.

Він вважає, що, можливо, українським військовим доведеться виходити з міста протягом тижня-двох. Проте вдасться протриматися, якщо командування докине більше ресурсів, особовий склад.

На думку експерта, Курахове вже майже втрачене, адже там складно тримати оборону. Він розповів, що ворог хоче перерізати дорогу, яка сполучає Курахове з Покровським у Запорізькій області. Чим ближче росіяни підійдуть до дороги, тим швидше українським військовим доведеться виходити, оскільки це сполучення, а тому і їжа, медикаменти, боєкомплект, люди й техніка.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров повідомив Фокусу, що в Кураховому спостерігається складна ситуація.

"Там у нас залишився невеликий, скажімо так, коридор, який є сполученням. Скоріше за все йде до того, що, на жаль, звідти доведеться виходити", — заявив Крамаров.

За його словами, ситуація в Кураховому схожа на ту, яка була у Вугледарі, який розташований південно-східніше від міста. Там теж є основна ключова траса, яку Сили оборони ще контролюють. Зокрема, коридор українського контролю — у районі 6-7 кілометрів, проте, як розуміє експерт, українцям, ймовірно, доведеться відходити через суттєвий тиск ворога.

Наступальний потенціал РФ: Україна помилилася в оцінці ресурсів ворога

ЗС РФ тиснуть на декількох ділянках фронту одночасно, замість того, щоб сконцентруватися на чомусь одному. На запитання, чи логічно діє противник у цій ситуації, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що логіки в цьому немає, але виникла дивна ситуація. Він нагадав, що керівник ГУР МОУ Кирило Буданов наполягав, що до початку жовтня у росіян зʼявляться проблеми з наступальним потенціалом, проте цього не сталося.

"Фактично зараз на сімох ділянках фронту відбуваються запекли бойові дії — Курахове, Покровськ, Часів Яр, Торецьк, Куп'янськ, територія Курської області, південь Запорізької області", — наголосив він у розмові з Фокусом.

Військовий експерт повідомив, що протягом останніх десяти днів втрати противника не були менші за півтори тисячі на добу. Попри це, він ще має ресурси для продовження атак. Селезньову незрозуміло, звідки ворог бере ресурси, та чому сталася помилка в оцінці ресурсів РФ.

Він переконаний, що нині росіяни кинули "в пекло війни" всі наявні ресурси для того, аби отримати якомога більше перемог на полі бою.

Своєю чергою Андрій Крамаров вважає, що питання не в логіці, а в можливостях РФ. Якщо армія має кількісну перевагу, то військо можна кидати на різні ділянки, цим створюючи проблему для Сил оборони, і таким чином розтягувати українські ресурси та зусилля. Адже українці оперують меншою кількістю техніки та особового складу.

Нагадаємо, 14 листопада український боєць з позивним "Мучной" повідомив, що на Курахівському напрямку Сили оборони можуть втратити важливий опорний пункт та потрапити в оточення.

18 листопада стало відомо, що 33-тя бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами відбила масштабну атаку ЗС РФ на Курахівському напрямку. Зокрема, під час відбиття штурму відзначився бойовий танк Leopard 2A4.