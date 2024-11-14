"Карман може захлопнутися": боєць ЗСУ розповів про просування РФ під Кураховим

Важливий опорник в районі Успенівки може перейти під контроль ворога, що дозволить їм вийти до річки і оточити ЗСУ, говорить "Мучной".

На Курахівському напрямку Сили оборони можуть лишитися важливого опорного пункту та потрапити в оточення. Про це в своєму телеграм-каналі 14 листопада повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Почнемо з Сонцівки, на котру ворог дуже сильно давить, і фактично контроль цього села буде втрачений, противнику залишилося вибити нас з останньої вулиці на півдні, і шлях до Старих Тернів буде відкритий. Також працює ДРГ противника, яка постійно мацає нашу оборону, це буде остаточний удар який дозволить їм вийти до р. Вовча", — пише "Мучной".

Карта боїв на Курахівському напрямку

За його словами, в районі села Дальнє біля Курахового теж продовжуються бої і відновилися атаки західніше Трудового вздовж дороги на Успенівку.

"Є певні просування у п**арків. Важливий опорник може перейти під контроль ворога, якщо вони це зроблять та вийдуть до річки, то з півдня теж карман може захлопнутися", — прогнозує військовий.

У Генштабі ЗСУ 14 листопада повідомили, що на Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 25 разів у бік населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальнє та Костянтинівка. Вісімнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув чотири керовані авіабомби на населені пункти Романівка та Дачне.

Нагадаємо, що 14 листопада аналітики DeepState повідомили про захоплення села Іллінка у Донецькій області та прорив ЗС РФ у Куп’янськ на Харківщині.