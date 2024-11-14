"Карман может захлопнуться": боец ВСУ рассказал о продвижении РФ под Курахово

Важный опорник в районе Успеновки может перейти под контроль врага, что позволит им выйти к реке и окружить ВСУ, говорит "Мучной".

На Кураховском направлении Силы обороны могут остаться без важного опорного пункта и попасть в окружение. Об этом в своем телеграмм-канале 14 ноября сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Начнем с Сонцовки, на которую враг очень сильно давит, и фактически контроль этого села будет потерян, противнику осталось выбить нас с последней улицы на юге, и путь к Старым Тернам будет открыт. Также работает ДРГ противника, которая постоянно щупает нашу оборону, это будет окончательный удар который позволит им выйти к р. Волчья", — пишет "Мучной".

Карта боев на Кураховском направлении

По его словам, в районе села Дальнее возле Курахово тоже продолжаются бои и возобновились атаки западнее Трудового вдоль дороги на Успеновку.

"Есть определенные продвижения у п**арков. Важный опорник может перейти под контроль врага, если они это сделают и выйдут к реке, то с юга тоже карман может захлопнуться", — прогнозирует военный.

В Генштабе ВСУ 14 ноября сообщили, что на Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Кроме того, враг сбросил четыре управляемые авиабомбы на населенные пункты Романовка и Дачное.

Напомним, что 14 ноября аналитики DeepState сообщили о захвате села Ильинка в Донецкой области и прорыв ВС РФ в Купянск на Харьковщине.