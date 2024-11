Після капітального ремонту легендарний корабель XX століття готовий був повернутися на причал у Сан-Хасінто, проте стоянка через логістичні та фінансові труднощі більше не діє.

Доля USS Texas (BB-35), прославленого лінкора, який брав участь в обох світових війнах, виглядає туманно. Попри нещодавній капітальний ремонт вартістю 60 мільйонів доларів, у нього немає постійного будинку.

Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки National Interest Брендона Дж. Вайхерта про долю унікального американського лінкора епохи Другої світової USS Texas.

Колишній причал лінкора в районі Сан-Хасінто більше не діє, а такі варіанти, як Сівулф-Парк і Корпус-Крісті, були виключені через логістичні та фінансові труднощі.

Галвестон, де був відремонтований лінкор, також хоче прибрати корабель, посилаючись на те, що він затуляє види з набережної. Як унікальний витвір військово-морської історії, USS Texas заслуговує на постійний дім, відповідний його ролі в спадщині США.

Лінкор USS Texas шукає дім після капітальної реставрації

Сирота на своїй землі: сумна доля USS Texas. Друга світова війна давно закінчилася, але один з її найзнаковіших лінкорів, USS Texas (BB-35), досі продовжує найважливішу кампанію у своїй довгій і багатій історії. Цей легендарний сталевий звір бореться за те, щоб знайти постійний дім.

Після капітального ремонту великого корабля вартістю 60 мільйонів доларів і 300 тисяч людино-годин USS Texas готовий повернутися додому, щоб показати себе натовпам допитливих глядачів, спраглих краще зрозуміти роль цього військового корабля в нашій національній історії, але йому не дають повернутися на колишній причал у Сан-Хасінто.

Пітер Сучіу пояснив на цьому сайті, що "бюрократичні та фінансові проблеми перешкоджають його поверненню" в Сан-Хасінто. Сучіу також стверджує, що "пропозиції про переміщення корабля в Сівулф-Парк або Корпус-Крісті було відхилено через проблеми з логістикою і фінансуванням".

Його нинішній тимчасовий притулок — місто Галвестон, де проводилися масштабні ремонтні роботи, — хоче, щоб легендарний військовий корабель покинув його причал.

Американський лінкор Texas Фото: Pinterest

Таким чином, одне з найбільших втілень військово-морської могутності США двадцятого століття безцільно плаває в дружніх, але невизначених, водах дедалі більш амбівалентного Техасу — штату, а не корабля.

Історія

USS Texas — унікальний корабель. Звичайно, є ще кілька подібних лінкорів, таких як USS North Carolina. Але Texas — єдиний у своєму роді.

Наприклад, USS Texas — єдиний лінкор, який брав участь в обох світових війнах, що визначили двадцяте століття і сформували те бурхливе століття, в якому ми живемо сьогодні.

Texas спустили на воду 1912 року, того самого року, коли затонув "Титанік", і всього за два роки до початку Великої війни.

Американський лінкор Texas періоду Другої світової Фото: Архивное фото

Жертва яппі та місцевих активістів

Яппі, які живуть у приморських районах Галвестона, штат Техас, хочуть, щоб лінкор зник. Якщо початкові плани з розміщення "Техасу" в порту Галвестона буде реалізовано, то численні місцеві підприємства залишаться без виду на набережну. Ресторани не хочуть, щоб їхньому виду на воду загороджували щогли і сірі бочки "Техасу".

Це досить ганебно.

Саме цей лінкор зіграв свою роль у забезпеченні тих самих свобод, які нинішні власники бізнесу хочуть використати, щоб позбавити USS Texas дому.

До речі, музей лінкора в Галвестоні, можливо, позбавить вас деяких краєвидів на набережну, але це з лишком компенсується доходами, які отримує місто. Той факт, що Texas отримав рятівний ремонт вартістю 60 мільйонів доларів, доводить, що цей великий корабель повинен жити і бути доступним для всього світу. Але власники бізнесів у Галвестоні дивляться на це інакше.

Які ще варіанти?

Сівулф-Парк і Корпус-Крісті теж залишаються осторонь, хоча в обох містах розташовані вражаючі військово-морські музеї. У першому випадку переміщення "Техасу" туди недоцільне, оскільки асоціації, що управляє музеєм Texas, доведеться розщедритися, щоб не довелося викопувати канал для переміщення туди лінкора.

У випадку з останнім містом, Корпус-Крісті, чиновники штату виступають проти переміщення корабля, хоча він був би пришвартований поруч з іншою іконою Другої світової війни — авіаносцем класу Essex USS Lexington (CV-16).

Це смертний гріх, що такий великий пам'ятник американської історії, як USS Texas, не може знайти собі притулок. Але така реальність. Варіант із Корпусом-Крісті здається мені найбільш розумним. Будемо сподіватися, що чиновники побачать у цьому нові можливості і переведуть військовий корабель туди назавжди.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.