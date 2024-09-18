Зачем ВСУ перепрофилируют боеголовки Javelin для FPV-дронов: в Defence Express пояснили (видео)

Военные начали разбирать ПТРК FGM-148 Javelin, чтобы снять боеголовку и оснастить ею беспилотник FPV. Однако это делают только в ряде случаев.

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Подразделение "Фатум" противотанкового дивизиона 3-й штурмовой бригады показало, как боеголовки FGM-148 Javelin украинские военные используют для FPV-дронов. Об этом пишет Defence Express.

Иногда Силам обороны приходится разбирать ПТРК FGM-148 Javelin, чтобы снять боеголовку и оснастить ею беспилотник FPV (FPV — вид от первого лица, — ред.). Подразделение "Фатум" противотанкового дивизиона 3-й штурмовой бригады показало это на видео. По словам военных, им пришлось это сделать, поскольку ракета имела повреждение. В остальных случаях это нерационально.

Снятие боеголовки ПТРК Javelin

"Ракета была повреждена, поэтому ее дальнейшее использование невозможно", — заявили в "Фатум".

Если ракета неработоспособна, снятие с нее боевой части целесообразно. В конечном итоге речь идет не об одной, а о двух кумулятивных боевых частях (у Javelin — тандемная, — ред.) весом 8,4 кг.

Может возникнуть идея использовать инфракрасное наведение ПТРК Javelin, однако оно имеет разрешение всего 64×64 пикс. и требует охлаждения. Также оно должно осуществляться с помощью сменного аккумулятора и аргонового охлаждения. В общем, воспользоваться этой системой трудно.

При этом ситуацию, когда неработоспособную ракету ПТУР приходится разбирать из-за боеголовки, нельзя считать рядовой. Это говорит о том, что повсеместное оснащение FPV-дронов боеголовками невозможно.

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