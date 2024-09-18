Навіщо ЗСУ перепрофілюють боєголовки Javelin для FPV-дронів: у Defence Express пояснили (відео)

Військові почали розбирати ПТРК FGM-148 Javelin, щоб зняти боєголовку й оснастити нею безпілотник FPV. Однак це роблять тільки в низці випадків.

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Підрозділ "Фатум" протитанкового дивізіону 3-ї штурмової бригади показав, як боєголовки FGM-148 Javelin українські військові використовують для FPV-дронів. Про це пише Defence Express.

Іноді Силам оборони доводиться розбирати ПТРК FGM-148 Javelin, щоб зняти боєголовку і оснастити нею безпілотник FPV (FPV — вид від першої особи. — Ред.). Підрозділ "Фатум" протитанкового дивізіону 3-ї штурмової бригади показав це на відео. За словами військових, їм довелося це зробити, оскільки ракета мала пошкодження. В інших випадках це нераціонально.

Зняття боєголовки ПТРК Javelin

"Ракета була пошкоджена, тому її подальше використання неможливе", — заявили у "Фатум".

Якщо ракета непрацездатна, зняття з неї бойової частини доцільне. Зрештою йдеться не про одну, а про дві кумулятивні бойові частини (у Javelin — тандемна. — Ред.) вагою 8,4 кг.

Може виникнути ідея використати інфрачервоне наведення ПТРК Javelin, однак воно має роздільну здатність лише 64×64 пікс. і потребує охолодження. Також воно має здійснюватися за допомогою змінного акумулятора та аргонового охолодження. Загалом, скористатися цією системою важко.

Водночас ситуацію, коли непрацездатну ракету ПТКР доводиться розбирати через боєголовку, не можна вважати рядовою. Це говорить про те, що повсюдне оснащення FPV-дронів боєголовками неможливе.

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