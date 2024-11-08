Javelin переоцінений: більшість танків РФ знищуються на значно дальній відстані, — Forbes

За даними Пентагону, станом на жовтень, США поставили Україні понад 10 000 Javelin, а також 9 000 старіших керованих ракет TOW. За словами журналістів, в України близько 45 000 керованих ракет.

Війна закріпила за протитанковою ракетою Javelin репутацію диво-зброї, цей символ допомоги США перетворився на мем — "Свята Джавеліна". Але насправді кількість ураженої техніки цим ПТРК набагато нижча, ніж передбачає його репутація. Про це пише Forbes.

Війна в Україні витратила майже половину наявних запасів США, до того ж це надзвичайно дорогі боєприпаси, вартість однієї ракети Javelin — 200 348 доларів.

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Безсумнівно, система FGM-148 Javelin стала однією із зірок війни в Україні, поряд із британським NLAW і ракетою Stugpa-P української розробки. ПТРК Javelin довів свою здатність знищити будь-який російський танк. Але це не означає, що високоточні ракети — це гарантія: "один постріл — одне ураження".

Javelin був прийнятий на озброєння армією США 1996 року і став інженерною віхою. Досить маленький, щоб його міг переносити один солдат, але здатний уражати броню на відстані понад три км.

За даними Lockheed Martin, точність Javelin сягає 94%. Тобто натискання на курок практично гарантує попадання. Згідно з початковими повідомленнями з України та за повідомленнями одного американського чиновника, 300 ракет Javelin знищили 280 російських транспортних засобів (93%).

У чому проблема

За даними Пентагону, станом на жовтень США поставили Україні понад 10 000 Javelin, а також 9 000 старіших керованих ракет TOW. Велика Британія поставила понад 12 000 ПТРК, в України також було близько 7 000 керованих протитанкових ракет "Стунга" і кілька тисяч Cobra і Kombat. За час війни могли також випустити ще 3 000 "Стунг". Загалом, це близько 45 000 керованих ракет.

Проєкт Oryx, який реєструє кожне візуально підтверджене знищення у війні, зафіксував близько 8000 знищених російських бронемашин, а також понад 2000 захоплених і 1000 покинутих. Ймовірно, знищених було більше.

Якщо підсумувати знищені та покинуті машини, вийде, що 45 000 ракет уразили 9000 одиниць бронетехніки, таким чином відсоток знищених становив би 20%. Але реальна цифра буде набагато нижчою, зазначають журналісти.

ПТРК не були головними засобами ураження. У звіті RUSI за перший рік війни применшувалася їхня значущість.

"Попри популярність протитанкової керованої зброї, Україна зупинила спробу Росії захопити Київ завдяки масованому вогню двох артилерійських бригад", — йшлося в публікації.

Надалі FPV-дрони стали основними винищувачами танків. Поточні оцінки показують, що 65% або більше втрат бронетехніки завдають саме FPV та інші невеликі безпілотники, а не керовані ракети.

Багато інших систем також знищують російську бронетехніку: протитанкові міни та важкі безпілотники-бомбардувальники "Баба Яга". Транспортні засоби, пошкоджені мінами, зазвичай домагаються дрібнішими безпілотниками, що скидають гранати у відкриті люки.

Це ж стосується й артилерії, особливо такої керованої зброї, як BONUS. 155-мм артилерійський снаряд викидає два самонавідні суббоєприпаси над цільовою областю. Є також великі дрони-камікадзе. США поставили близько 4000 Phoenix Ghost, більшість із яких — із протитанковими боєголовками.

На початку вторгнення представники ОП повідомили Defence Express, що 580 таких одиниць — це приблизно 350 знищених цілей у ближньому тилу. Пентагон також поставив понад 120 000 некерованих протитанкових засобів, некерованих установок типу Bazooka. Не варто забувати, що танки Abrams, Leopard і Challenger або власні бронетанкові сили України також брали участь у бойових діях, знищуючи російські машини.

Було б надмірно оптимістично стверджувати, що третину російських бронемашин знищили керовані боєприпаси. Тобто відсоток успішних пострілів близький до 7%, або "12 пострілів — одне вбивство".

Велика частина російської бронетехніки тепер знищується на набагато більшій відстані, ніж це може зробити Javelin. Javelin був розроблений понад 30 років тому, сучасна техніка пропонує більше можливостей за набагато доступнішою ціною. FPV вартістю близько 500 доларів можуть підбити танк на відстані понад 16 км, тоді як максимальна дальність Javelin становить менш як 5 км. Оператору Javelin потрібно бачити ціль, щоб захопити ракету, FPV можна запустити в зону передбачуваних цілей. У дронів нижче корисне навантаження, це означає, що для знищення цілі знадобиться кілька FPV, але за таку ціну це можливо.

Javelin у поєднанні з невеликими баражувальними боєприпасами дають більший ефект, ніж одні тільки Javelin, зазначають автори публікації.

Нагадаємо, що у РФ працюють над модернізацією БМП-3М. Цю бронемашину розробляли як відповідь російських військ на західні зразки, такі як Bradley і Marder.

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