У РФ працюють над модернізацією БМП-3М: що відомо про бронемашину "Манул" (фото)

Цю бронемашину розробляли як відповідь російських військ на західні зразки, таких як Bradley і Marder, які перебувають на озброєнні Сил оборони. Увагу експертів привернув безпілотний модуль ТКБ-947 з 30-мм автоматичною гарматою і ПТРК "Корнет".

На тлі застосування в Україні сучасних західних БМП, як-от американська Bradley M2A2 і німецька Marder 1A3, російська армія впровадила нову модернізовану версію бойової машини піхоти — БМП-3М "Манул", яку розробив "Курганмашзавод", а також уперше показав її на виставці "Армія-2020". Про це 8 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі йдеться, що одним із ключових удосконалень "Манула" стало перенесення двигуна в передню частину, що звільнило простір для розширеного десантного відділення, розрахованого на вісім військовослужбовців. Новий відсік також оснащений амортизаційними сидіннями, що знижують вплив вибухових хвиль, що підвищує безпеку екіпажу в разі підриву на міні.

У відповідь на загрозу західного протитанкового озброєння "Манул" отримав посилену бічну броню, яка розрахована на захист від вибухів і осколків.

"Манул" обладнаний дистанційно керованим модулем ТКБ-947, який оснащений 30-мм автоматичною гарматою 2A42 та 7,62-мм кулеметом ПКТМ. Ці елементи озброєння забезпечують підтримку як проти особового складу, так і проти легкоброньованих цілей. Але особливу загрозу для броньованої техніки НАТО, зазначають експерти, становить наявність чотирьох протитанкових керованих ракет "Корнет-Е", здатних вражати навіть основні бойові танки.

БМП "Манул" на виставці "Армія-2020" Фото: ТАСС

БМП оснащена новим двигуном УТД-32T з турбонаддувом, що розвиває потужність 660 к.с. — це надає техніці співвідношення потужності до маси 31 к.с. на тонну. При цьому максимальна швидкість бронемашини досягає 70 км/год, а запас ходу — до 600 км. Попри бойову масу у 21 тонну, "Манул" зберігає амфібійні здібності, даючи змогу перетинати водні перешкоди на швидкості до 9,5 км/год, що особливо важливо в умовах різноманітного рельєфу України.

"Конструкція "Манула", в якій використані як модернізовані радянські технології, так і нові інновації, підкреслює адаптивний підхід Росії до протистояння стандартним БМП НАТО, які беруть участь у війні", — пишуть оглядачі.

Технічні характеристики БМП-3М "Манул"

довжина — 7,48 м;

ширина — 3,4 м;

висота — 2,89 м;

вага — близько 21 т;

максимальна швидкість — 70 км/год;

запас ходу — до 600 км;

озброєння — 30-мм гармата 2A42, 7,62-мм кулемет ПКТМ, ПТУР "Корнет-Е" (4 одиниці);

двигун — UTD-32T, 660 к.с.

Раніше повідомлялося, що в одному з бойових епізодів українська бронемашина M2 Bradley вціліла після влучання російського безпілотника, а потім витримала удар у лобову проєкцію протитанкової ракети.