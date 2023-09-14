Російська армія зацікавилась новим БМП "Манул": що відомо про проєкт

"Манул" — це по суті стара БМП-3, в якій встановили двигун спереду, поміняли вихід для десантування. Двигун, трансмісія та інші деталі залишились старими.

Related video

Сухопутні сили РФ зацікавились новою бойовою машиною піхоти "Манул" через досвід ведення повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє "РІА Новини".

Проєкт БМП "Манул" має переднє розташування двигуна. В "Курганмашзаводі" заявили, що закладені рішення в проєкт машини будуть корисні для бойових дій. "Манул" є по суті БМП-3 з перекомпонуванням деяких деталей. Зокрема в кормовій частині машини вихід став зручнішим. А бойовий модуль має дистанційне керування.

"Ходова така сама, трансмісія та сама, електрообладнання таке саме й так далі. Це простіший перехід до машини наступного покоління", — заявив заступник виконавчого директора "Курганмашзавода" Роман Хромов.

БМП "Манул" з 57-мм гарматою

Також він додав, що "Манул" — це їхня власна ініціатива в розробці машини. Серед варіантів озброєння може бути 57-мм автоматична гармата. Бойовий модуль створила російська компанія "Буревестнік". Заявляється, що максимальна дальність стрільби у варіанті 57-мм гармати складає 14 500 метрів. Скорострільність — 80 пострілів за хвилину, а боєкомплект теж 80 снарядів.

Стверджується, що цілями для "Манула" можуть бути повітряні цілі від літаків до БПЛА, а також наземна техніка й морські обʼєкти.

Нагадаємо, 14 вересня у РФ прогримів вибух на заводі "Курганмашзавод", який виробляє військову техніку.

7 вересня в ЗСУ заявили, що РФ кидають під Бахмут найновіші зразки техніки, зокрема нові модифікації БМП й Т-90М.