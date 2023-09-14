У Росії прогримів вибух на заводі, який виробляє військову техніку, — ЗМІ

Вибух стався на заводі військової техніки корпорації "Ростех" у Курганській області. Це єдине в РФ підприємство, яке спеціалізується на виробництві БМП. Двох співробітників госпіталізовано з опіками.

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У Російській Федерації в місті Курган (адміністративний центр Курганської області — ред.) 13 вересня на заводі військової техніки корпорації "Ростех" стався вибух, повідомляє Telegram-канал Baza.

За попередньою інформацією, інцидент стався на "Курганмашзаводі" в цеху зі складання паливних баків для БМП. Причиною став вибух парів гасу, спалахнула пожежа.

"Займання було ліквідовано за короткий час, з ним змогли впоратися самі працівники цеху", — повідомляє Baza.

Унаслідок цього постраждали 25-річний складальник Володимир П. і 38-річний зварювальник Олексій К. З різними опіками їх доправили в медустанову. МНС РФ ситуацію не коментує.

Курганський машинобудівний завод

"Курганмашзавод" — це єдине в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві бойових машин піхоти (БМП) і машин на їхній базі. У 2019 році завод увійшов до АТ НВО "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех". Загальна площа, яку займає ПАТ "Курганмашзавод" — 247 га, площа виробничих цехів — 696 тис. м². Завод має випробувальний полігон площею 1300 га.

Зараз "Курганмашзавод" перебуває під санкціями у зв'язку з війною, розв'язаною Росією проти України. Завод перебуває в санкційних списках ЄС, США, Канади, Швейцарії, Японії, України, Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо, що 14 вересня безпілотники атакували Крим. Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів, а Кримський міст перекрили.