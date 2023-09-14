В России прогремел взрыв на заводе, который производит военную технику, — СМИ

Взрыв произошел на заводе военной техники корпорации "Ростех" в Курганской области. Это единственное в РФ предприятие, которое специализируется на производстве БМП. Двое сотрудников госпитализированы с ожогами.

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В Российской Федерации в городе Курган (административный центр Курганской области — ред.) 13 сентября на заводе военной техники корпорации "Ростех" произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, инцидент произошел на "Курганмашзаводе" в цеху по сборке топливных баков для БМП. Причиной стал взрыв паров керосина, вспыхнул пожар.

"Возгорание было ликвидировано за короткое время, с ним смогли справиться сами работники цеха", — сообщает Baza.

В результате пострадали 25-летний сборщик Владимир П. и 38-летний сварщик Алексей К. С различными ожогами они были доставлены в медучреждение. МЧС РФ ситуацию не комментирует.

Курганский машиностроительный завод

"Курганмашзавод" — это единственное в России предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты (БМП) и машин на их базе. В 2019 году завод вошел в АО НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Общая площадь, занимаемая ПАО "Курганмашзавод" — 247 га, площадь производственных цехов — 696 тыс. м². Завод имеет испытательный полигон площадью 1300 га.

Сейчас "Курганмашзавод" находится под санкциями в связи войной, развязанной Россией против Украины. Завод находится в санкционных списках ЕС, США, Канады, Швейцарии, Японии, Украины, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что 14 сентября беспилотники атаковали Крым. Местные жители насчитали больше 10 взрывов, а Крымский мост перекрыли.