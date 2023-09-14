Под Саратовом загорелся газопровод: жители слышали мощный взрыв (фото, видео)

Журналисты утверждают, что произошла разгерметизация газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка, который не предназначен для бытовых потребителей. Информация о жертвах не уточнялась.

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В окрестностях российского города Саратов возник сильный пожар, и произошла разгерметизация газопровода. Дым можно рассмотреть за несколько километров от места происшествия. Об этом сообщает издание Shot со ссылкой на источники.

По данным журналистов, пострадала часть газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка в районе посëлка Красный октябрь, в поле. Возгорание охватило площадь 2 гектара. Сообщается, что незадолго до произошедшего жители слышали взрыв.

Пожарные и газовые службы работают на месте.

"Вышла и хлопок адский, а потом дым и пожар", — сообщили свидетели.

Газоснабжение не было предназначено для потребления населения.

Напомним, что 14 сентября беспилотники атаковали Крым. Местные жители насчитали больше 10 взрывов, а Крымский мост перекрыли. Взрывы звучали в районе населенного пункта Уютное — здесь размещена воинская часть оккупационных войск. В российском Минобороны утверждает, что Силы обороны Украины применили безэкипажные катера вместе с дронами самолетного типа.

Также сообщалось, что 14 сентября российские войска атаковали Украину дронами, взрывы прогремели в нескольких областях.