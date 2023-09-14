БПЛА атакували Крим: місцеві нарахували понад 10 вибухів, Кримський міст перекрито (відео)

Вибухи пролунали в районі села Уютне, де розміщена військова частина ЗС РФ №85683. Міноборони РФ стверджує, що Україна застосувала безекіпажні катери та дрони літакового типу для ударів.

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Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії місцеві жителі чули звуки вибухів. Про це повідомило російське видання Baza.

"Жителі Євпаторії повідомляють про вибухи. За попередніми даними, місто атакували кілька безпілотників", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що працює російська протиповітряна оборона, проте офіційної інформації поки немає. Крім цього, окупанти тимчасово перекрили Кримський міст, рух транспорту зупинено.

Також кримчани повідомляють про вибухи з боку Заозерного, нібито працює система ППО.

За повідомленням "Суспільного" з посиланням на місцевих жителів, вибухи пролунали в районі села Уютне Сакського району. Зокрема, це сталося в районі, де розміщена військова частина №85683.

"Вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне. По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників", — розповіли журналісти.

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У місцевому Telegram-каналі "Крымский ветер" розповіли, що тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Також кримчани розповіли про те, що чули близько 15 вибухів у районі села Молочне.

"Основний, найяскравіший вибух був о 05.40. Нам пишуть, що це десь у стороні Заозерного, Уютного", — повідомили в каналі.

За повідомленням кримчан, над Євпаторією було збито один із безпілотників, уламки якого впали в житловий двір.

У Міноборони РФ заявили, що близько 05:40 (за московським часом) українські військові нібито здійснили атаку БПЛА по об'єктах на території РФ. У відомстві зазначили, що російська система ППО знищила 11 безпілотників над тимчасово окупованим Кримом. Також повідомили про нібито спробу безекіпажних катерів ЗСУ атакувати патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі близько 05:00. За інформацією Міноборони РФ, корабель знищив усі п'ять безекіпажних катерів.

Нагадаємо, вночі 13 вересня по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі завдали ракетних ударів. За повідомленням Міноборони РФ, було випущено десять крилатих ракет. у результаті атаки були пошкоджені два кораблі — дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

У ніч на 13 вересня у Севастополі сталася перестрілка після того, як місцева поліція відправила наряд на пошук диверсантів. У результаті загинуло троє військових РФ та поліцейський.