"Війна карабкається по Криму": в Севастополі жителі відреагували на атаку на морський завод

Місцеві жителі в Криму зізнаються, що вже почали відчувати, що війна поруч.

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В окупованому Криму після нічних вибухів на Севастопольському морському заводі 13 серпня місцеві жителі визнають, що на півострів вже остаточно прийшла війна. Про це в коментарі ТСН.ua анонімно сказала одна з жительок Севастополя.

За її словами, після атаки на завод вона усвідомила, що війна вже впевнено крокує окупованим півостровом.

"Протягом останнього часу це вже другий випадок, коли відчуваєш, що війна поруч. Вдруге за рік я прокинулась вночі від звуків вибухів. Цього разу було дуже гучно, було таке відчуття, що десь навіть повилітало скло, але, як потім з'ясувалось, крім кораблів, більше нічого не постраждало. Але все одно війна карабкається по Криму", — говорить мешканка Севастополя.

Атака на Севастопольський морський завод

У ніч проти 13 вересня у окупованому Севастополі пролунали вибухи. Було атаковано Севастопольський морський завод. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали два російські судна — підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська система протиповітряної оборони добре попрацювала, проте не повідомив, скільки цілей було уражено.

У мережі з'явилися супутні знімки пошкоджених суден. Вони зроблені 12 і 13 вересня — до та після атаки. На них видно пошкоджені судна.

Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам за "чудову бойову роботу" і натякнув, що удари були завдані крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.