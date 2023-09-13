"Война карабкается по Крыму": в Севастополе жители отреагировали на атаку на морской завод

Местные жители в Крыму признаются, что уже начали чувствовать, что война рядом.

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В оккупированном Крыму после ночных взрывов на Севастопольском морском заводе 13 августа местные жители признают, что на полуостров уже окончательно пришла война. Об этом в комментарии ТСН.ua анонимно сказала одна из жительниц Севастополя.

По ее словам, после атаки на завод она осознала, что война уже уверенно шагает по оккупированному полуострову.

"За последнее время это уже второй случай, когда чувствуешь, что война рядом. Второй раз за год я проснулась ночью от звуков взрывов. На этот раз было очень громко, было такое ощущение, что где-то даже повылетало стекло, но, как потом выяснилось, кроме кораблей, больше ничего не пострадало. Но все равно война карабкается по Крыму", — говорит жительница Севастополя.

Атака на Севастопольский морской завод

В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Был атакован Севастопольский морской завод. В результате атаки повреждения получили два российских судна — подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская система противовоздушной обороны хорошо поработала, однако не сообщил, сколько целей было поражено.

В сети появились сопутствующие снимки поврежденных судов. Они сделаны 12 и 13 сентября — до и после атаки. На них видно поврежденные суда.

Командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов за "великолепную боевую работу" и намекнул, что удары были нанесены крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.