Є загиблі та поранені: ЗСУ завдали ударів по Криму, палають судна флоту РФ, — ЗМІ (фото)

За попередніми даними, пошкодження зазнали два російські судна — дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". РосЗМІ стверджують, що внаслідок атаки загинули двоє працівників заводу в Севастополі.

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У ніч на 13 вересня крилаті ракети вдарили по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. У результаті чого було пошкоджено два російські судна. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в ГУР МОУ.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", — заявили в українській розвідці.

Також про пошкодження ворожих суден повідомили в російському Telegram-каналі Shot.

"Пошкоджено два судна: дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", вони спалахнули", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що обидва судна були на ремонті в сухому доці.

Також через атаку загинуло два співробітники заводу імені Серго Орджонікідзе, ще 26 — постраждали.

Видання Militarnyi повідомило, що на момент атаки у сухому доці перебували великий десантний корабель проєкту 775 та підводний човен, ймовірно, проєкту 877/636. На супутниковому знімку можна побачити, що десантний корабель проєкту 775 зазнав серйозних ушкоджень, там виникла пожежа. Зокрема, у лівому борту в районі надбудови з'явилася пробоїна, яка могла утворитися від крилатої ракети, яка могла влучити прямо в машинне відділення.

Супутникий знімок судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе

"Беручи до уваги характер та ступінь ушкоджень, а також складність ремонту виготовлених у Польщі суден, до яких відносяться кораблі проєкту 775, можна сказати, що корабель не підлягає відновленню", — йшлося в повідомленні.

Стан підводного човна, який був носієм ракет типу "Калібр", є невідомий.

Додали, що ракети прорвали ешелоновану протиповітряну оборону РФ. Крім цього, у виданні припускають, що удар був нанесеним франко-британськими малопомітними крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow, які запускаються з модифікованих українських бомбардувальників Су-24М.

Нагадаємо, ніч на 13 вересня жителі тимчасово окупованого Севастополя чули вибухи в місті. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО відпрацювали, проте не було повідомлено, скільки цілей уражено. Після ракетної атаки виникла пожежа в Південній бухті міста.

У Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці десятьма крилатими ракетами судноремонтного заводу імені Серго Орджонікідзе в Севастополі.