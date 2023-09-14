Российская армия заинтересовалась новым БМП "Манул": что известно о проекте

"Манул" — это по сути старая БМП-3, в которой установили двигатель спереди, поменяли выход для десантирования. Двигатель, трансмиссия и другие детали остались старыми.

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Сухопутные силы РФ заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" из-за опыта ведения полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

Проект БМП "Манул" имеет переднее расположение двигателя. В "Курганмашзаводе" заявили, что заложенные решения в проект машины будут полезны для боевых действий. "Манул" является по сути БМП-3 с перекомпоновкой некоторых деталей. В частности в кормовой части машины выход стал более удобным. А боевой модуль имеет дистанционное управление.

"Ходовая такая же, трансмиссия та же, электрооборудование такое же и так далее. Это более простой переход к машине следующего поколения", — заявил заместитель исполнительного директора "Курганмашзавода" Роман Хромов.

БМП "Манул" с 57-мм пушкой

Также он добавил, что "Манул" — это их собственная инициатива в разработке машины. Среди вариантов вооружения может быть 57-мм автоматическая пушка. Боевой модуль создала российская компания "Буревестник". Заявляется, что максимальная дальность стрельбы в варианте 57-мм пушки составляет 14 500 метров. Скорострельность — 80 выстрелов в минуту, а боекомплект тоже 80 снарядов.

Утверждается, что целями для "Манула" могут быть воздушные цели от самолетов до БПЛА, а также наземная техника и морские объекты.

Напомним, 14 сентября в РФ прогремел взрыв на заводе "Курганмашзавод", который производит военную технику.

7 сентября в ВСУ заявили, что РФ бросают под Бахмут новейшие образцы техники, в том числе новые модификации БМП и Т-90М.