В бой идет все: ВС РФ задействуют под Бахмутом новейшие образцы техники

По словам пресс-офицера 3-й ОШБр Александра Бородина, россияне активно используют в боевых действиях танки Т-90М "Прорыв" и новые модификации БМП. При этом у них нет возможности оперативно ее восстанавливать.

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Россияне стремятся препятствовать контрнаступлению украинских вооруженных сил на Бахмутском направлении. Противник вводит в бой последние разработки в области военной техники, однако не достигает ожидаемых результатов и несет существенные потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Российская сторона не способна пополнять запасы новейших образцов военной техники, поскольку у нее ограничены ресурсы для этого.

По его словам, украинские военные успешно уничтожают значительное количество вражеских войск и военной техники на Бахмутском направлении. Он отметил, что ресурсы российских вооруженных сил ограничены, и поэтому необходимо сосредотачиваться прежде всего на количестве уничтоженной техники, поскольку на личный состав у врага, как он подчеркнул, действует "безлимит".

"В целом у нас ситуация неплохая, успешная, потому что за крайнее время мы уничтожили очень большое количество вражеской силы и техники. Когда мы начинаем продвигаться, они применяют большое количество техники. Не так, как они делали во время своего наступления, когда у нас не так много было поражения техники. Было поражение личного состава, но у них безлимит на них, поэтому это не так важно, как вот именно средства поражения огня", – сказал Бородин.

Он также добавил, что оккупационные силы используют под Бахмутом новейшие образцы военной техники, включая танки Т-90М и модифицированные БМП. В отличие от старой техники, которая, возможно, накапливалась у врага на складах десятками тысяч единиц, новую технику россияне не способны оперативно восстанавливать.

"Тяжело оценить количество техники, которую они могут пополнять, но нужно отметить, что они используют последние образцы для отражения контратак и наших наступательных действий. Это новейшие образцы, которых у них точно немного. Условно там Т-90М, различные РЭБ, БМП последних модификаций. У них этого не так много. Понятная вещь, что БМП-1 или Т-54 у них, наверное, десятки тысяч на складах, но огневой мощи или военной ценности у них значительно меньше", – отметил Бородин.

Напомним, как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, Силы обороны продолжают вести контрнаступательные действия южнее Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои. По ее словам определенных успехов бойцы ВСУ достигли в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.