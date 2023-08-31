ВС РФ наступают на востоке и держат три группировки к северу от Украины, — Маляр (карта)
Враг пытается не допустить переброски подразделений ВСУ с севера на участки фронта с более активными боевыми действиями. РФ сосредоточила своих военных в приграничных с Украиной областях, рассказали в Минобороны.
Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия южнее Бахмута Донецкой области, продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
"Тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказала Анна Маляр.
Она отметила, что на Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг безуспешно пытается наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. По словам Маляр, украинские бойцы уничтожают ВС РФ и не дают им реализовать свои планы.
На южных направлениях Силы обороны наступают и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, есть успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.
На севере враг пытается не допустить переброски украинских войск в районы активных боевых действий, поэтому сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В Брянской, Курской и Белгородской областях оккупанты удерживают три группировки войск прикрытия государственной границы — "Брянск", "Курск" и "Белгород".
Кроме этого, российские военные продолжают обстреливать приграничные населенные пункты со своей территории и проводят диверсионно-разведывательную деятельность, нарушая украинскую границу.
Напомним, 31 августа спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские бойцы продолжают вести контрнаступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.
Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что на Бахмутском направлении ВС РФ начали применять новую тактику минирования. Поэтому наступление ВСУ замедлилось.