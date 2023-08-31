ЗС РФ наступають на сході та тримають три угрупування на північ від України, — Маляр (карта)

Ворог намагається не допустити перекидання підрозділів ЗСУ з півночі на ділянки фронту з активнішими бойовими діями. РФ зосередила своїх військових у прикордонних з Україною областях, розповіли в Міноборони.

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Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії південніше Бахмута Донецької області, тривають важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказала Ганна Маляр.

Бахмутський напрямок

Вона зазначила, що на Лиманському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог безуспішно намагається наступати в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Зі слів Маляр, українські бійці знищують ЗС РФ та не дають їм реалізувати свої плани.

Лиманський напрямок

На південних напрямках Сили оборони наступають та закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, є успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка.

Напрямок Новоданилівка-Новопрокопівка

На півночі ворог намагається не допустити перекидання українських військ в райони активних бойових дій, тому зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. У Брянській, Курській, та Бєлгородській областях окупанти утримують три угрупування військ прикриття державного кордону — "Брянськ", "Курськ" та "Бєлгород".

Крім цього, російські військові продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти зі своєї території та проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, порушуючи український кордон.

Нагадаємо, 31 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські бійці продовжують вести контрнаступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що на Бахмутському напрямку ЗС РФ почали застосовувати нову тактику мінування. Тому наступ ЗСУ уповільнився.