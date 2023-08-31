"Закріплюються на досягнутих рубежах": ЗСУ наступають під Бахмутом і Мелітополем, — Генштаб

За даними командування, Сили оборони мали успіх на напрямку Новоданилівка — Новопрокопівка. Просування на кількох ділянках фронту триває, а бійці ЗСУ з артилерії завдають ударів по позиціях ЗС РФ.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"У напрямку Новоданилівка — Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогняне ураження артилерією по виявленим цілям противника", — сказав речник.

Від також зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Крім того, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ було зазначено, що російські збройні сили проводили наступальні операції також у районах Кліщіївки та Курдюмівки на напрямку до Бахмута. Однак ці дії також не принесли їм значних успіхів. Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Бахмутський напрямок

Також у Генштабі написали, що на Лиманському напрямку російські війська проводили невдалі атаки в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Також було здійснено авіаційні удари по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці та Білогорівці в Луганській області, а також по Серебрянці та Спірному в Донецькій області. Крім того, агресор проводив мінометні та артилерійські обстріли по Кремінній у Луганській області та по Кузьминому, Торському, Лиману в Донецькій області.

Лиманський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області.

"На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Додали, що українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мелітопольський напрямок

Нагадаємо, що німецькі журналісти повідомили, що армія України прорвала укріплення "лінії Суровикіна" . Так, за словами військового аналітика Юліана Рєпке, ЗСУ просунулися до села Вербове і на 2 км на схід від села Новопрокопівка в тому ж районі.

Також повідомлялося, що 29 серпня ЗСУ ліквідували три групи російських солдатів поспіль у районі Бахмута. Українські військові сховалися поблизу залізничних колій, очікуючи бійців ЗС РФ. Противники з'являлися один за одним, коли тікати було вже пізно.