"Стримувала близько доби": армія України прорвала укріплення "лінії Суровікіна", — BILD (карта)

За словами військового аналітика Юліана Репке, ЗСУ просунулися до села Вербове і на 2 км на схід від села Новопрокопівка в тому самому районі.

Related video

Українські військові в рамках контрнаступу змогли прорватися крізь укріплення так званої "лінії Суровікіна". Про це заявив німецький військовий аналітик Юліан Репке, пише Bild.

За словами експерта, Збройні сили України наступають у Запорізькій області на південний схід у напрямку села Вербове. На своєму шляху вони зустріли фортифікаційну лінію з бетонних "зубів дракона". 30 серпня цю лінію вдалося прорвати.

"Тобто "зуби дракона" стримували українських солдатів лише близько доби", — зазначив Репке.

За його словами, у цьому ж районі Сили оборони України просунулися на 2 км на схід від села Новопрокопівка.

ЗСУ прорвали укріплення "лінії Суровікіна" Фото: Bild ЗСУ прорвали укріплення "лінії Суровікіна" Фото: Bild

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, як група з 31 бійця звільнила Роботине. Він поділився з європейськими дипломатами історією подвигу підрозділу ЗСУ, який виконав завдання, розраховане на батальйон із 400 осіб.

Також повідомлялося, що серпня ЗСУ ліквідували три групи російських солдатів поспіль у районі Бахмута. Українські військові сховалися поблизу залізничних колій, очікуючи бійців ЗС РФ. Противники з'являлися один за одним, коли тікати було вже пізно.