Українська БМП Bradley в одному бою витримала удар FPV-дрона і ПТРК (відео)

В одному бойовому епізоді українська бронемашина вціліла після влучання російського безпілотника, а потім витримала удар у лобову проєкцію протитанкової ракети.

Related video

Воїни 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", використовуючи підтримку бойової машини піхоти M2 Bradley, успішно провели штурм і захоплення ворожих позицій під Покровськом. Під час бою українська БМП витримала влучання російського FPV-дрона, а також постріл із ПТРК. Подробиці бойового зіткнення показала у відео пресслужба батальйону 30 жовтня.

Операція включала цілу низку підготовчих і тактичних кроків, що забезпечили успіх бойових дій. Для забезпечення скритності пересування українських сил перед штурмом було розгорнуто димову завісу, яка ефективно закрила видимість для ворожих спостережних засобів і протитанкових ракетних комплексів.

Бойова машина M2 Bradley під'їхала до місця висадки та відкрила вогонь із 25-мм автоматичної гармати M242 Bushmaster, націлившись на лісопосадку, де перебували ворожі сили. Під прикриттям Bradley штурмова група висадилася, захопивши траншеї противника.

Однак під час виконання бойового завдання по Bradley було завдано удару FPV-дроном противника, але завдяки антидроновому екрану, БПЛА не зміг пошкодити машину.

Також українська Bradley витримала влучання ракети у фронтальну проєкцію, не зазнавши критичних ушкоджень і продовживши рух. У батальйоні зазначили, що противник намагався пошкодити машину ще раз, але атака знову не увінчалася успіхом.

Ефективність M2 Bradley

Bradley зарекомендувала себе як надійна машина з високою вогневою міццю, ефективна в операціях з легкою і середньою бронетехнікою, а також у забезпеченні підтримки піхоти. Її активно використовували у війнах на Близькому Сході, показавши хорошу живучість і ефективність у боях проти різних типів цілей, включно з бронетехнікою, укріпленими позиціями та піхотою противника. Тепер же машини показують себе з найкращого боку в лавах Збройних сил України в російсько-українській війні, що триває.

Як розповіли в травні поточного року оглядачі The War Zone, M2 Bradley отримала кілька модернізацій, включно з поліпшенням бронезахисту, встановленням модулів динамічного захисту, додаванням нових систем управління вогнем, а також посиленими двигунами й підвіскою для підтримки додаткової броні.

Наприклад, версія БМП M2A4 має потужніший двигун і посилену підвіску, що дає змогу машині нести додаткове бронювання та оснащення. Ці зміни забезпечують здатність Bradley ефективно підтримувати маневри бронетанкових підрозділів у складних умовах бою, надаючи захищені комунікації та точне ведення вогню з використанням 25-мм гармати M242 Bushmaster.

Важливо

Американці поставлять на свої БМП Bradley комплекси активного захисту Iron Fist (відео)

Нагадаємо, 28 жовтня в українських соцмережах з'явилися кадри першого застосування бойових машин піхоти Bradley M2A2 з протитанковими ракетами TOW, які призначені для точного ураження і знищення важкоброньованих цілей.