Американці поставлять на свої БМП Bradley комплекси активного захисту Iron Fist (відео)

Комплекси Iron Fist покликані значно підвищити захисні характеристики бронемашин. На додаток БМП оснастять бортовими радіолокаційними станціями для виявлення ракет і комбінованою системою попередження.

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Департамент оборони США уклав контракт на суму $191,2 мільйона з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на встановлення комплексів активного захисту Iron Fist на бойові машини піхоти Bradley. Контракт розрахований на три роки, і його виконання планують завершити до 31 липня 2027 року. Про це повідомляють на офіційному сайті департаменту.

Особливістю цієї угоди є те, що фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів, виділених на допомогу Україні. Таким чином, армія США отримає нові машини з комплексами активного захисту замість переданих Україні БМП M2A2 Bradley.

Коротко про систему Iron Fist

Iron Fist — це комплекс активного захисту (КАЗ), розроблений ізраїльською компанією IMI Systems і американською General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Система включає сенсори та радари, комп'ютерну обробку, технології управління вогнем і перехоплювачі для пошуку, наведення на ціль, знищення або перехоплення загроз, що наближаються, як-от РПГ (гранатомети) і протитанкові керовані ракети (ПТКР).

Систему Iron Fist обрала армія США для встановлення на бойову машину піхоти Bradley IFV. Система не замінить стандартний бронезахист машини, але посилить його, використовуючи нові технології.

Концепція системи hard-kill ґрунтується на перехопленні загрози шляхом запуску невеликої боєголовки, ініціюванні її на безпечній відстані від захищеної платформи, в точно розрахований момент, і ураженні або знищенні загрози за рахунок ефекту ударної хвилі.

На додаток до установки комплексу Iron Fist, американські бойові машини піхоти Bradley будуть оснащені бортовими радіолокаційними станціями для виявлення ракет і комбінованою системою попередження, що включає набір датчиків для виявлення лазерного опромінення і моніторингу простору.

Важливо

США відправили понад 300 Bradley на підтримку 47-ї бригади упродовж 15 місяців боїв, — Forbes

Раніше ми писали про те, як російські військові затрофеїли БМП M2 Bradley, а потім почали вивчати можливості та слабкі місця бронемашини, обстрілюючи її з 30-мм автоматичної гармати 2А42.