Окупанти захопили БМП Bradley: корпус тестували 30-мм снарядами (фото)

Росія, ймовірно, вивчає захищеність і слабкі місця американської бойової машини піхоти, щоб детально вивчити можливості Bradley.

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Під час боїв за Авдіївку російські окупанти захопили одну БМП M2 Bradley. Під час її транспортування Росією стало відомо, що ворог вже обстрілював бронювання машини. Про це повідомляє Defence Blog.

Окупанти перевозять залізницею захоплену БМП M2A2 ODS-SA Bradley. На корпусі машини помітні сліди від влучання в борт машини, з якої також зняли динамічний захист BRAT. Зазначається, що обстрілювали БМП з 30-мм автоматичної гармати 2А42 снарядами 3УБР6 і 3УБР8. Результати обстрілів невідомі, але про тестування Bradley говорять написи на самому бронюванні, які залишили окупанти.

Сліди від влучань 30-мм снарядів

Нинішні випробування захопленої БМП Bradley можуть свідчити про зусилля РФ у зборі розвідувальних даних і покращення свого розуміння західних військових технологій.

У виданні зазначають, що РФ ретельно вивчає захоплені зразки західного озброєння і техніки. Ворог може шукати слабкі місця в машинах, але про спробу скопіювати техніку мова може не йти. Аналітики припускають, що у ЗС РФ відмінна від західної тактика та концепція застосування армії. Також РФ має обмежену промислову базу, яка не дозволить відтворити високоякісну копію західного озброєння. Відтак ЗС РФ навряд зможуть отримати схоже озброєння і інтегрувати його у власний арсенал.

Нагадаємо, 25 січня танковий експерт Микола Саламаха назвав найуразливіші місця російського Т-90М.

24 січня ЗМІ писали, що українські Bradley отримали комплекс РЕБ від FPV-дронів.