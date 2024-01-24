"Роги на Bradley": росіяни помітили, як ЗСУ застосовують новітню систему РЕБ (фото)

Через "білий шум", який створює РЕБ, російські безпілотники втрачають зв'язок з оператором і стають некерованими.

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Росіяни помітили на бойовій машині піхоти Bradley Збройних сил України систему радіоелектронної боротьби, яка глушить дрони супротивника, схожу на AD Counter FPV. Фотографію броньованої техніки розмістили в одному з російських Telegram-каналів, присвяченому системам РЕБ і безпілотникам.

На фото військову техніку зняли з переднього ракурсу, тому систему РЕБ видно на ньому тільки у вигляді двох невеликих антен, прикріплених у районі нижньої лобової деталі.

"Що за "роги"? На фото БМП М2 Bradley, обладнана мобільним комплексом РЕБ для протидії FPV-дронам. Імовірно це AD СOUNTER FPV київської компанії Kvertus, що працює в діапазоні 850-940 МГц", — підписали росіяни фотографію.

Росіяни також поскаржилися, що бійці ЗС РФ досить некомпетентні навіть у власних системах РЕБ, не кажучи вже про ту техніку, яку українські інженери розробляють для українських військових.

РЕБ AD Counter FPV — це окопна система радіоелектронної боротьби, розроблена кластером Brave1. Вона генерує "білий шум" у діапазоні радіочастот 850-940 МГц. Ці перешкоди блокують зв'язок FPV-дрона і не дають йому змоги отримувати сигнали від оператора, роблячи його некерованим. Радіус дії РЕБ починається з 250 метрів, але при цьому відстань між дроном і оператором становить близько 3 тисяч метрів.

Пристрій починає працювати одразу після увімкнення, для цього йому потрібно менше 0,5 секунди. Однією з переваг цієї системи є те, що вона важить лише 3 кг без батарей, а також оснащена штативом, що дає змогу легко встановити її на транспортний засіб. На замовлення військових розробники створили ще один варіант AD Counter FPV, ключовою відмінністю якого є форм-фактор рюкзака.

Радіус дії цієї системи РЕБ починається з 250 метрів Фото: Kvertus

Технічні характеристики РЕБ AD Counter FPV:

тип шумової перешкоди — "білий шум", нормований коефіцієнт якості шуму — 0,8;

пристрій стійкий до електромагнітних полів згідно з ДСТУ EN 55014-2; ДСТУ EN 61000-6-14;

споживана потужність пристрою — 220 Вт;

розмір — 800х200х160мм.

комплектація — AD Counter FPV, антена (2 шт), мережевий адаптер, інвертор 12-220V, штатив;

ціна — 90 тис грн.

Так виглядає українська РЕБ-система AD Counter FPV Фото: Telegram / Михайло Федоров

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ писали про те, що українська РЕБ змогла "нейтралізувати" 20 із 21 засобу нападу під час ракетної атаки. Командування ЗСУ вперше заявило, що змогло "нейтралізувати" два десятки російських ракет не засобами ППО, а РЕБ. Західні аналітики говорять про "переломний момент" у питанні захисту неба України.

А дещо раніше ми повідомляли про те, як нова система РЕБ "Кульбаба" захистить техніку ЗСУ від дронів-убивць із РФ. Купольний РЕБ захищає військових і техніку від FPV-дронів, які працюють на частотах 868-915 МГц. Систему "Кульбаба 100" уже навіть випробували українські військові на фронті.