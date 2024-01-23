В Україні розробили систему РЕБ, яка глушить частоти FPV-дронів РФ (фото)

Міністр Михайло Федоров заявив, що система генерує "білий шум", тому російські безпілотники втрачають зв'язок з операторами і стають некерованими.

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В Україні учасники платформи Brave1 розробили окопну систему радіоелектронної боротьби AD Counter FPV, яка глушить російські FPV-дрони. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram.

За його словами, система генерує "білий шум" у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц. Перешкоди блокують роботу зв'язку FPV-дронів, через що він не може приймати сигнали від оператора і стає некерованим.

Михайло Федоров зазначив, що радіус роботи РЕБ становить від 250 метрів, але в тому разі, якщо відстань між дроном і оператором близько 3 000 м.

"Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше ніж 0,5 секунди", — повідомив міністр.

Система AD Counter FPV Фото: Telegram / Михайло Федоров

За його словами, це обладнання вже активно використовують українські військовослужбовці. Вони називають AD Counter FPV одним із найякісніших портативних РЕБ.

"Одна з переваг системи — вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", — заявив міністр.

Михайло Федоров також написав, що за запитом військових розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV з важливою відмінністю — форм-фактором рюкзака. Така модифікація також активно застосовується на фронті і вже показала себе як "незамінна річ".

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ розкрили, як "ШабРись" штурмує окупантів. Дистанційна зброя дозволяє українським військовим атакувати, не підставляючись під ворожий вогонь. Техніка рятує життя і мотивує йти на фронт.

Також нагадаємо, що ЗСУ застосували FPV-дрон проти російського танка. Ліквідація техніки, за інформацією аналітиків, відбулася на території Донецької області. Автори повідомлення стверджують, що операцію провели бійці 116 бригади.